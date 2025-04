Médico alerta para insuficiência que afetou o Papa: 'É comum em idosos'

O Papa Francisco faleceu aos 88 anos; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi avaliou o quadro que afetou o pontífice

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, após ficar com sua saúde debilitada em decorrência da pneumonia bilateral. Ele ficou internado por mais de 40 dias e recebeu alta hospitalar recentemente, mas sua saúde já estava abalada. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, explica o quadro de saúde que afetou o líder religioso no mês fevereiro.

O Papa faleceu poucos dias após receber alta hospitalar depois de uma longa internação em um hospital de Roma. Ele ficou hospitalizado após ser diagnosticado com pneumonia bilateral e seu quadro de saúde ser considerado complexo pelos médicos.

No mês de fevereiro, o pontífice apresentou uma insuficiência renal leve, mas à época foi informado que não era motivo de preocupação. A CARAS Brasil conversa com o Dr. Henrique Carrascosi esclarece esta condição de saúde.

"Pelo que passaram de notícia, ele não chegou a precisar fazer diálise, nenhuma terapia dialítica. Essa situação que ele teve, nos rins, é comum em idosos e quando tem algum quadro infeccioso grave que nem ele teve. Ele teve um quadro infeccioso grave, que acabou tendo é uma repercussão renal, mas como ele melhorou dessa parte, eu acredito que a parte renal deve ter melhorado", aponta.

QUAIS OS PROBLEMAS DE SAÚDE DO PAPA?

Papa Francisco foi o mais velho a liderar a Igreja Católica em 700 anos. Desde o ano passado, no entanto, o declínio de sua saúde vinha sendo uma preocupação. A internação mais recente foi causada por uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, que é uma evolução da bronquite da qual ele tentava se recuperar.

Apesar dessas diversas intervenções na saúde do líder religioso, o Dr. Henrique afirma que a insuficiência renal do Papa Francisco não deve ter uma relação significativa com o quadro de morte do pontífice: "Eu acredito que não deve ter tido relação porque ele está instável, ontem até participou da Páscoa", finaliza o Dr. Henrique, médico nefrologista, ao avaliar o quadro do Papa Francisco.

O QUE SE SABE SOBRE A MORTE DO PAPA?

A morte do pontífice foi confirmada pelo Vaticano em um comunicado especial. "O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informaram.

