Possível causa da morte do Papa Francisco é revelada na imprensa italiana

A morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, 21, deixou a igreja católica de luto e os detalhes sobre o falecimento dele são revelados aos poucos. Inclusive, a possível causa da morte dele já circula pela imprensa italiana.

De acordo com o jornal italiano Corriere Della Sera, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, morreu em decorrência de um possível derrame. A confirmação da causa da morte só será feita pela Santa Sé no final do dia desta segunda-feira, 21.

O papa morreu menos de um mês após receber alta hospitalar. Ele ficou internado por cerca de 40 dias para tratar uma pneumonia bilateral, que o deixou com a saúde debilitada.

Francisco estava com 88 anos e fez sua última aparição em público na manhã de domingo, 20, durante a Missa de Páscoa no Vaticano.

O que é um derrame?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, derrame é o nome popular para Acidente Vascular Cerebral (AVC), que ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, o que causa uma paralisia em uma área do cérebro ao ficar sem circulação de sangue.

Esta é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem.

Papa Francisco quase morreu no hospital

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos de idade. Antes de sua partida, ele enfrentou momentos desafiadores durante a internação em Roma. Ele ficou mais de um mês internado em estado grave em decorrência da pneumonia e precisou de um tratamento intensivo. Porém, os médicos chegaram a pensar em interromper o tratamento dele e deixá-lo morrer.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Serra, o chef da equipe médica do Papa, Sergio Alfieri, contou que o estado de saúde do pontífice chegou ao limite e os médicos precisaram decidir se o deixavam morrer ou se iam para um tratamento mais forte ainda. Então, a equipe do papa decidiu que deveria tentar de tudo para salvá-lo e, assim, o tratamento ainda mais crítico foi colocado em prática e deu certo.

"Foi o pior momento. Pela primeira vez vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas ao seu redor. Pessoas que, percebi durante esse período de internação, o amam sinceramente, como um pai. Estávamos todos cientes de que a situação havia piorado ainda mais e que havia um risco real de que ele não sobrevivesse", disse Alfieri, e completou: "Tivemos que escolher entre parar e deixá-lo ir, ou forçá-lo e tentar todos os medicamentos e terapias possíveis, correndo o risco muito alto de danificar outros órgãos. E no final nós tomamos esse caminho. Massimiliano Strappetti [assistente pessoal do papa] disse: 'Tente de tudo, não desista'. Foi o que todos nós pensamos também. E ninguém desistiu".

Este não foi o único momento em que o tratamento foi questionado. Quando o papa broncoaspirou e seu quadro de saúde piorou, os médicos voltaram a questionar se ele sairia vivo dali. "Foi o segundo momento realmente crítico (...). Posso dizer que duas vezes a situação foi perdida e então aconteceu como um milagre", afirmou o chefe.

