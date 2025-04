Médico explica condição no sangue do Papa Francisco: 'É muito comum'

Papa Francisco faleceu aos 88 anos; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. João Branco analisa o quadro do líder da Igreja Católica

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, após ficar com sua saúde debilitada em decorrência da pneumonia bilateral. Ele ficou internado por mais de 40 dias e recebeu alta hospitalar recentemente, mas sua saúde já estava abalada.

Em meio a processos críticos de sua saúde, no dia 22 de fevereiro, exames de sangue mostraram uma plaquetopenia associada a uma anemia no líder religioso, o que exigiu transfusões de sangue. À época, para estabilizar o quadro do Papa Francisco, foram necessárias transfusões de sangue.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr.João Marcello Branco, médico clínico geral, explica a condição que afetou o pontífice. Segundo o especialista, a plaquetopenia é um tipo de variação dos níveis circulantes de uma célula do organismo humano chamada plaqueta, que são fundamentais para o processo de coagulação sanguínea.

O Dr. João Marcello Branco explica sobre este quadro em pessoas idosas: "Isso é inerente, é muito comum já em idoso, que já tem um processo consuntivo, que acaba que não supre as necessidades do dia a dia da produção das células brancas e dos glóbulos vermelhos", afirma. O médico opina se esta condição pode ter contribuído para a piora do quadro do líder religioso.

"Se contribui para a evolução? Sim, mas pode ser um quadro esperado pela senilidade, porque a medula não produz também os glóbulos vermelhos de maneira adequada e a falta de plaqueta pode gerar maior facilidade em sangramentos", finaliza o médico Dr. João Branco ao avaliar o caso do Papa Francisco.

O QUE SE SABE SOBRE A MORTE DO PAPA?

A morte do pontífice foi confirmada pelo Vaticano em um comunicado especial. "O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informaram.

