Eliezer comenta sobre desenvolvimento da filha, Lua: 'Começou a dar sinais'

O influenciador Eliezer falou sobre o desfralde de sua filha, Lua Di Felice, de 1 ano, de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer aproveitou um tempo livre nesta quinta-feira, 20, para abrir uma caixinha de perguntas e interagir com os seguidores de suas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre o processo de desfralde de sua filha mais velha, Lua Di Felice, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube.

"Quando devem começar a desfraldar a Lua?", quis saber a pessoa. "Ela começou a dar sinais agora. Já estamos inserindo o penico aos poucos. Ela já fica meio envergonhada em fazer cocô na frente de todos. Mas, sem pressa, estamos indo no tempo dela."

Vale lembrar que a pequena completa dois anos em abril. E os papais planejam fazer uma festa com o tema inspirado na boneca Barbie. A festa de aniversário deve acontecer no mesmo buffet onde Viih e Eliezer realizaram o chá revelação de Ravi, filho caçula do casal, localizado em São Paulo.

Storie de Eliezer no Instagram

Eliezer fica sem reação com pergunta inusitada da filha

Nesta quarta-feira, 19, Eliezer se mostrou surpreso com uma pergunta da filha. Ele contou que a primogênita costuma tomar banho apenas com a mãe. "Aqui só a Viih toma banho sem roupa com a Lua, quando eu dou banho fico de shorts e a gente explica que é porque a mamãe é menina igual a Lua e o papai é menino'', escreveu o ex-BBB.

Em seguida, detalhou: "A gente acabou de treinar e a Viih falou assim: 'Filha, a mamãe vai ter que ir lá em cima tomar banho, que a mamãe está fedida'", disse o influenciador. Então, ele respondeu que iria tomar banho junto com a esposa, ao que Lua reagiu: "Mas o papai é menino", contou Eliezer, que confessou ter ficado sem resposta.

''Ela me deixou sem reação e sem palavras kkkkkk Cheguei a conclusão de que não estou pronto pra fase das perguntas kkkkkk'', confessou Eliezer. Veja como foi!

