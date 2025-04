Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie se encanta com ovos de Páscoa

Celebrando a Páscoa em família, a pequena Mavie roubou a cena ao surgir sorridente entre ovos de chocolate e coelhinhos de pelúcia

Neste domingo, 20, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar fotos fofíssimas de Mavie, de um ano de idade, celebrando a Páscoa . A filha da influenciadora com o jogador Neymar Jr. surgiu sorridente, rodeada de coelhinhos de pelúcia e fascinada pelos ovinhos de chocolate.

Vestida com um look rosa e verde e um laço nos cabelos, a pequena roubou a cena ao reagir com doçura ao mimo pascal. "Hoje tá liberado?", brincou Bruna na legenda da publicação.

Nos stories, a mamãe coruja ainda mostrou Mavie se divertindo com coelhinhos de verdade, completando a comemoração com muita fofura.

Veja as fotos abaixo:

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie brinca com coelhos na Páscoa. Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi mostra Mavie torcendo por Neymar no estádio

Na última quarta-feira, 16, o Santos enfrentou o Atlético Mineiro na Vila Belmiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e garantiu a vitória por 2 a 0. Neymar Jr. entrou em campo e contou com uma torcida mais do que especial. Sua noiva Bruna Biancardi e a filha Mavie, de um ano, estavam presentes na arquibancada.

A digital influencer até mostrou um momento fofíssimo em suas redes sociais. Na publicação feita por Bruna, Mavie aparece com uma camisa do Santos escrito "papai" enquanto torcia bastante.

No entanto, a situação não está fácil para o craque. Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, Neymar reclamou de dor na coxa esquerda. O jogador até tentou continuar em campo, mas não aguentou e foi substituído pouco tempo antes do intervalo. O atleta deixou o local chorando.

Atualmente, Neymar e Bruna Biancardi estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

