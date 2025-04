BBB 25: Saiba quais prêmios Vitória Strada ganhou no reality show

Quanto a atriz Vitória Strada faturou durante o BBB 25? Ela foi eliminada na semifinal, mas saiu do confinamento com prêmios e conquistas valiosas

A atriz Vitória Strada foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de domingo, 20, mas não saiu do confinamento com as mãos abanando. Durante o seu período no reality show, ela conquistou prêmios valiosos. Saiba o que ela ganhou:

Eliminada na semifinal do Big Brother Brasil, ela participou de dinâmicas que renderam dinheiro e também conquistas para sua vida. Vitória faturou cerca de R$ 315 mil em prêmios .

A atriz ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil ao vencer uma prova do líder. Em uma prova bate-volta, ela ganhou R$ 10 mil. E, na dinâmica do Pegar ou Guardar, ela faturou R$ 45 mil. Além disso, a artista também ganhou pontos em um aplicativo de fast food e uma bolsa de estudos em uma universidade.

Strada também chegou a marca de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.

Leia o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Vitória Strada:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, teremos os três finalistas do BBB 25. Como vocês todos acabam se aproximando muito nessa reta final, não tem mais votação e nem qualquer dinâmica que exponha os laços, a gente até esquece que há lados opostos nessa disputa, com uma variação de derrotas e vitórias que não é comum acontecer no Big Brother. Anos 50, Fantástico, Fantástico, Anos 50, Fantástico, Fantástico, Anos 50, Anos 50, Anos 50... até chegarmos, a dois dias da Final, com dois representantes de cada lado: Guilherme, classificado para a Final, e o último Paredão com Renata e João Pedro de um lado, e Vitória do outro. E logo alguém vai pensar: teríamos aqui alguma dica do resultado? Dois contra um. Ora, já teve gente que estava enfrentando dois adversários no Paredão e acabou saindo. E também teve gente que permaneceu no jogo contra dois", disse ele.

"João Pedro andou pensativo esses dias, chegou a dizer que achava ia sair, porque Renata e Vitória estavam tirando todo mundo. Essas duas, realmente... tinham tudo para fazer amizade, mas surgiu uma rivalidade, lá no começo, que veio se arrastando, com chumbo trocado ao longo das semanas... Só se aproximaram agora, no fim. Vitória é recordista de Paredões do BBB 25, com sete. Renata vem um pouco atrás, com seis, sendo cinco consecutivos. Enquanto João Pedro pouco foi testado. Um Paredão apenas, antes deste agora, e indicado pela Líder, que por acaso era a Vitória. Porque voto mesmo ele só recebeu um, na temporada inteira. Mesmo assim, da Renata, sua aliada que queria anular o voto. O menino é bom mesmo. Quando percebeu que era nome certo para o Paredão, ele simplesmente venceu todas as Provas do Líder que apareceram pela frente. Conquistou o Top 4 na marra. Agora, ir para a Final passando pelo Paredão seria uma conquista maior ainda", completou.

"Renata teve um Paredão lá atrás, mas virou emparedada definitiva quando seu grupo ficou em menor número e o João Pedro não era opção, porque era sempre Líder. Renata esteve no centro do maior turbilhão da temporada, que foi a Vitrine do Seu Fifi. Depois, viu seu grupo ser quase extinto. Chegou a se questionar: 'Será que estava fazendo a coisa certa?'. Então, agora, alcançar a Final seria um sinal de que tudo valeu a pena? E a Vitória? A impressão que se tem é que a Vitória quase sempre esteve no Paredão, ou perto. Nossa atriz viveu o maior número de 'plot twists' da temporada. Começou com uma relação áspera com a própria dupla. Depois, desentendimentos sérios com as alianças feitas aqui. Até o encontro de uma alma gêmea em um novo grupo. Mas sempre com o Paredão ali, rondando, sempre muito próxima de ver o sonho escorrer entre os dedos. Chegar à grande Final seria uma grande vitória da Vitória".

"Para cada um dos emparedados, chegar à Final é um grande feito, claro. É a superação de grandes adversidades e a oportunidade de lutar pelo título, que no fim das contas é o motivo pelo qual estamos todos aqui. Mas posso dizer o que também faz de alguém uma pessoa vitoriosa? É sentir felicidade nas pequenas coisas. É fazer tudo com a maior vontade, esbanjando carisma. É entregar sorrisos que fazem bem ao outro. É celebrar com pureza, é pular na cama de alegria, é comemorar dando cambalhota. É dar risada como criança que não consegue se conter. É ser infantil, no melhor sentido da palavra. É tirar o peso dos momentos mais difíceis. É levar a vida com uma leveza, com uma positividade que deveria ser ensinada nas escolas. Que me perdoem a Maria Vitória, a Cris, a Júlia, a Kyra e todas as outras tantas que ainda vão fazer parte dessa história, mas a melhor Vitória é a Vitória sem roteiro. Quem sai hoje é você, Vitória", finalizou.

Leia também: BBB 25: Vitória Strada relembra momento mais doloroso dentro do reality: "Tive que unir forças"