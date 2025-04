Viih Tube reage ao ser acusada de plágio: ‘Não foi deboche’

Viih Tube se pronuncia após influencer acusá-la de plágio em vídeo de publicidade e responde ao desabafo da colega de profissão

A influenciadora digital Viih Tube foi acusada de cometer plágio no vídeo de uma publicidade nas redes sociais. Ela se inspirou no vídeo da influenciadora Graciely Junqueira, que veio à público para destacar as semelhanças nos dois vídeos. As duas fizeram vídeos com inspiração no desenho As Meninas Superpoderosas.

O vídeo da acusação de Graciely repercutiu nas redes sociais e Viih assumiu que usou o vídeo da influencer como referência em seu projeto. Porém, a morena não encerrou o assunto e fez um desabafo sobre o ocorrido e a repercussão nas redes sociais.

"Eu nunca fui uma pessoa que gosta de confusão, o vídeo de ontem tomou uma proporção tão absurda que fiquei impressionada, não era e nem é meu objetivo criar algum tipo de rivalidade entre eu e ela. Esse post é pra agradecer as MUITAS pessoas que me abraçaram, defenderam e me deram todo o apoio que precisava. Percebi que ontem aconteceram alguns posicionamentos por parte dela que hoje ja não encontrei, acredito que foram apagados, isso fez com que mais questões fossem levantadas entre as pessoas, como por exemplo a pauta “trend”, que de fato não era; mas eu nem preciso me justificar muito, pq ja tem gente o suficiente fazendo isso por mim, o que me deixou imensamente grata e feliz. Pra finalizar entendo que tem coisas que estão sob nosso controle ou não, o que eu consigo controlar é a qualidade do trabalho que entrego, esse é e continuará sendo meu foco por aqui, agora se minhas publis vão inspirar ou vão ser copiadas, ja não está sob meu controle", disse ela.

Ao ver isso, Viih Tube rebateu e comentou sobre a continuidade do assunto. "Se você não gosta de confusão poderia ter me chamado no direct invés de gravar o vídeo. Minha resposta não foi deboche, foi honesta! Pedi desculpas, coloquei o ib na legenda. O que mais você gostaria que eu fizesse? Porque assim, procurei referências seguindo a vinheta do desenho e nisso achei seu vídeo, você também copiou de algum lugar, certo? Já te dei o ib e não estou entendendo porque ainda está falando disso. Se precisar de mais algumas coisa, você pode me chamar no direct", afirmou.