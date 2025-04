Filha de Thaeme Mariôto ganha comemorações para seus 6 anos; veja

Em viagem fora do Brasil, filha de Thaeme Mariôto ganha mais de uma festinha para celebrar a chegada de seus seis anos; confira as fotos

A filha mais velha de Thaeme Mariôto, Liz, completou seis anos e ganhou algumas comemorações durante a viagem que estão fazendo nos EUA. Neste domingo, 20, a cantora compartilhou fotos de como foi os parabéns só com um bolinho e depois um vídeo de como foi a festa temática da primogênita.

Celebrando mais um ano da herdeira mais velha, a famosa fez uma declaração refletindo como a chegada dela em sua vida teve grande significado. Isso porque, antes de Liz, Thaeme Mariôto havia perdido um bebê.

"Hoje é seu dia, minha filha, minha Liz! No dia 20 de abril de 2019 você chegou! Meu arco-íris, aquela que trouxe luz depois do período mais obscuro da minha vida. Aquela que me salvou e me resgatou do maior medo que já havia enfrentado. Aquela que, no sonho mais LINDO que já tive, foi trazida aos meus braços diretamente por Jesus. (Podem imaginar?!)", disse a loira.



"Há 6 anos, eu passei a entender tudo, principalmente o amor que Deus tem pelos seus filhos.

Desejo a você saúde, paz, amor e santidade, para que sempre escolha o caminho certo. Até porque, como diz a frase que levo como lema da minha vida: “O que é certo é certo, e não tem como dar errado.”", falou.



"Hoje, fiquei imensamente feliz ao saber que, quando sua prima se perdeu rapidamente na fila do brinquedo, você chamou seu primo para rezar o “Creio” , a oração mais poderosa que a mamãe te ensinou, e Deus ouviu vocês, e, então, a Tia Pri encontrou a Bibi. Ah, minha filha… como eu te amo! Obrigada por ter me escolhido. Que Deus te abençoe sempre e te proteja de todo mal", declarou-se Thaeme.

Depois do grande texto com fotos, a cantora postou um vídeo mostrando a festa com tema de A Pequena Sereia que a aniversariante ganhou para curtir ainda mais o seu dia de forma inesquecível.

Veja como foi o aniversário da filha de Thaeme Mariôto:

