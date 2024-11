Filha de Leonardo se declara no aniversário de Poliana Rocha: 'Tanto admiro'

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, fez questão de parabenizar a madastra, Poliana Rocha

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, fez questão de homenagear a madastra, Poliana Rocha, que está completando 48 anos nesta quarta-feira,13. Com fotos de momentos especiais que viveram juntas, ela escreveu um texto especial para a loira.

No feed do Instagram, ela escreveu: "Hoje é o dia dela! Minha 'Belle de Jour' [a bela do dia]. Uma mulher que eu tanto admiro. Poliana, que seu novo ciclo seja muito abençoado e que você continue inspirando pessoas, não só com a sua história, mas por quem você é! Feliz aniversário, amo você".

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Admiro muito e acho lindo o seu relacionamento com Poliana! Parabéns pra ela!", disse uma. "Parabéns, muitas felicidades", comentou outro. "Parabéns Poliana! Muitas felicidades, saúde e paz", desejou um terceiro.

Virginia emociona com declaração no aniversário de Poliana Rocha: 'Merece'

Mais cedo, a influenciadora digital Virginia Fonsecatambém fez questão de homenagear Poliana. Com fotos de momentos especiais que viveram juntas, como viagens e o nascimento de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, a apresentadora do SBT falou sobre como a esposa do sertanejo Leonardo é como se fosse uma mãe para ela.

Hoje o dia é todo dela, Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade! Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!", começou.

"Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa! Saiba que eu sempre estarei aqui pro que você precisar que Deus abençoe sua vida, lhe dê muita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muito, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo", completou.

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Poliana Rocha falou sobre como celebrará seu aniversário diferente este ano. Vale lembrar que, na última semana, ela ganhou uma festinha na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ao lado dos três netos.

