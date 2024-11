Poliana Rocha surpreende com chinelo diferente de quase R$ 4 mil; veja

Renovando o bronzeado na piscina de sua mansão, Poliana Rocha surpreende com look de banho estiloso e com toque de luxo; confira

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção neste domingo, 03, ao compartilhar um clique curtindo o dia ensolarado na piscina de sua mansão em Goiânia. Cheia de estilo e beleza, a mãe de Zé Felipe não passou despercebida na rede social e impressionou com seu look de banho.

Usando um biquíni branco e calça de crochê, a loira deixou sua barriga sarada à mostra e chocou com seu físico escultural. Além de sua beleza outro ponto do clique se destacou: os chinelos diferentes que escolheu para o momento.

O calçado estampado com plataforma é de uma grife cara e pode custar mais de $ 650, o que em real dá em torno de R$ 3.705. "Que este domingo seja um dia de descanso, reflexão e gratidão….. Bom domingo a todos", disse ela na legenda.

Nos comentários, a famosa recebeu elogios e deu o que falar com o sapato. "Maravilhosa", admiraram. "Amiga, sua sandália pagava minhas contas", brincaram.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Poliana Rocha ganhou mais um item de grife e caríssimo. O presente foi uma bolsa dada pela nora Virginia Fonseca, que comprou um modelo de alto valor para o aniversário da sogra.

Vera Viel mostra presente que ganhou de Poliana Rocha, esposa de Leonardo

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, recebeu várias flores no hospital após passar pela cirurgia de retirada do tumor maligno e raro de sua perna. Ainda quando estava internada e se recuperando do procedimento, a famosa compartilhou os arranjos que ganhou e um deles foi enviado por Poliana Rocha, a esposa do cantor Leonardo.

A mulher do apresentador da Record TV então agradeceu o carinho da mãe de Zé Felipe e da assessora dela. As duas enviaram para Vera Viel rosas coloridas e uma carta cheia de carinho e boas energias. No papel foi possível ver que desejavam sua melhora, felicidade e que estão em oração por ela. Veja as flores e o cartão aqui!

