Virginia emociona com declaração no aniversário de Poliana Rocha: 'Merece'

No aniversário de Poliana Rocha, Virginia emociona ao fazer homenagem especial para a sogra com fotos de momentos marcantes que viveram juntas

O aniversário de Poliana Rocha é nesta quarta-feira, 13, e a nora da famosa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, não deixou de homenageá-la na rede social. Muito próxima da mãe de Zé Felipe, a famosa fez questão de escrever um texto especial para a loira.

Com fotos de momentos especiais que viveram juntas, como viagens e o nascimento de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, a apresentadora do SBT falou sobre como a esposa do sertanejo Leonardo é como se fosse uma mãe para ela.

"Hoje o dia é todo dela, Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade! Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!", começou dizendo como são parceiras.

"Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa! Saiba que eu sempre estarei aqui pro que você precisar que Deus abençoe sua vida, lhe dê muita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muito, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo", declarou-se para a mãe do esposo.

Na última semana, Virginia Fonseca e Zé Felipe fizeram uma festinha especial para comemorar o aniversário de Poliana Rocha enquanto estavam juntos na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Antes da viagem, a empresária foi surpreendida por outra atitude da nora. A apresentadora do SBT também antecipou o presente aniversário e impressionou a sogra com um presente caríssimo de mais de R$ 200 mil.

Leonardo surpreende Poliana Rocha com presentes

O aniversário de Poliana Rocha é nesta quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que está completando 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí. Veja mais aqui!