Zezé Di Camargo emociona ao se despedir da filha caçula antes de voltar à rotina de trabalhos

Neste sábado, 22, Zezé Di Camargo deixou os seguidores encantados ao registrar a despedida da filha caçula , Clara, de dois meses, antes de sair para o trabalho. Fruto da relação do sertanejo com Graciele Lacerda, a pequena nasceu no dia 25 de dezembro do ano passado.

No vídeo, Zezé enche a filha caçula de beijos antes de seguir de carro pela cidade. "Entre família, memórias e novos passos, sigo com gratidão. A maior missão: retribuir.", escreveu o cantor na legenda da publicação.

E nos comentários, choveram elogios à família. "Zezé é muito humilde e querido! Eu gosto muito dele e da família!! A Clarinha é uma princesa!!", declarou uma seguidora. "Que cena linda, é muito amor", escreveu outra. "Lindos demais, Deus abençoe", desejou mais uma.

Recentemente, Graciele Lacerda destacou que Zezé tem mostrado seu companheirismo como pai e marido desde que Clara nasceu. "Está sendo muito companheiro. Por isso que tudo está muito leve, porque ele faz com que as coisas fiquem leves para mim. Sem cobranças, sem nada. Isso é muito importante da parte dos homens, apoiar as suas esposas, estar do lado, tentar ajudar, acompanhar e compreender. Este é um momento em que a gente está com os hormônios bagunçados, está se doando pelos filhos e é um momento que tem que esperar", disse ela na ocasião.

Assista:

Surpresa!

O cantor Zezé Di Camargo fez uma surpresa para a esposa, a influenciadora Graciele Lacerda, no último dia 08, Dia das Mulheres. Curtindo suas férias na fazenda É o Amor, o sertanejo apareceu na casa procurando a amada.

Ao encontrá-la no quarto deles, o famoso surpreendeu a eleita com alguns mimos. Mostrando-se romântico, ele deu uma rosa vermelha, um ursinho dizendo "eu te amo" e uma caixa de bombons que ela gosta.

Contente com a lembrança, Graciele Lacerda se mostrou encantada com atitude e logo depois postou uma foto exibindo os presentes dados. Veja!

