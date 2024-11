Discreto, Mateus Solano surge em foto romântica com a esposa

Casalzão! O ator Mateus Solano compartilhou uma foto rara de um momento bastante especial com a esposa, a atriz Paula Braun

O ator Mateus Solano encantou o público na quarta-feira, 27, ao compartilhar em suas redes sociais um registro romântico ao lado da esposa, a atriz Paula Braun. Discretos em relação à vida pessoal, os dois, que estão juntos desde 2008 e são pais de Flora, de 14 anos, e Benjamin, de 9, costumam realizar raras publicações.

No clique compartilhado por Mateus em seus stories no Instagram, o artista aparece dando um beijão de cinema na amada enquanto aproveitam um dia ensolarado em meio à natureza. Esbanjando romantismo, o casal posou para o clique dentro de uma cachoeira.

Em setembro deste ano, o famoso também dividiu com os seguidores algumas fotos especiais com a filha mais velha. Na ocasião, Mateus Solano e Flora curtiram uma noite de Rock in Rio, festival de música realizado no Rio de Janeiro.

"Tive alguns Rock n'Rios inesquecíveis, mas este sem dúvida foi o melhor. Te amo, filha!", escreveu o ator na legenda da publicação. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou um pouco sobre sua relação com os filhos e destacou as transformações em sua vida após a paternidade.

"Gosto muito de levar eles ao ar livre, trilhas, praia, andar de bicicleta e gosto também de programas culturais, eles são ótimas companhias. É sempre uma farra estar juntos com eles. O jeito de olhar, ainda mais fresco, para a vida ensina muito. Ensina mais a gente, do que a gente ensina os filhos", revelou ele.

Confira a foto de Mateus Solano com a esposa:

Mateus Solano revela como concilia tantos projetos na carreira

Mateus Solano é mais um dos grandes nomes que integram o elenco do filme Madame Durocher, que teve a pré-estreia no dia 4 de novembro. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com o ator, que adiantou sobre o enredo do seu personagem e confessou como concilia tantos projetos em sua rotina; confira detalhes!

