Mateus Solano confessa aprendizado com a paternidade: 'Me tornando pai ao longo dos anos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Matheus Solano analisa transformações em sua vida após a paternidade e detalha sobre relação com os filhos

Com anos de trabalho dedicados à arte, Mateus Solano (43) tem um currículo que dispensa apresentações. A trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito paternidade. Em entrevista à TV CARAS, o ator abre o coração ao falar de sua perspectiva sobre o assunto e confessa: "Me tornando pai ao longo dos anos".

Mateus Solano revela que sempre teve desejo de ter filhos, mas declara que a paternidade, na prática, é muito diferente do que na teoria. Por isso, ele acredita que foi aprendendo com o tempo o que de fato é ser pai.

"Sempre disse para mim que queria ser pai, mas aí é um abismo, é muito diferente a romantização da paternidade e a paternidade em si. Eu acredito que fui me tornando pai ao longo dos anos. Depois de Flora já ter alguns anos de idade que eu fui começando a me perceber como pai. Até então, é um aprendizado", confessa.

Mateus Solano é pai de Flora (13) e Benjamin (9), frutos do seu casamento com Paula Braun. Procurando sempre estar próximo da família, o ator compartilha quais são as atividades que mais gosta de fazer com os filhos.

"Gosto muito de levar eles ao ar livre, trilhas, praia, andar de bicicleta e gosto também de programas culturais, eles são ótimas companhias. É sempre uma farra estar juntos com eles. O jeito de olhar, ainda mais fresco, para a vida, ensina muito. Ensina mais a gente, do que a gente ensina os filhos", revela.

ERA UMA PREOCUPAÇÃO

Os filhos de Mateus Solano têm quase cinco anos de diferença, por isso, ele afirma que tinha um certo receio de como seria a relação deles, mas essa preocupação ficou para trás e o ator confessa que eles têm uma parceria muito bonita.

"São quase cinco anos de diferença [de idade], a gente tinha essa preocupação. Eles se ajudaram muito na primeira infância, mas depois os interesses viram outros. Agora, eles foram criados tão amigos que o Benjamin empresta um frescor e infância que a Flora não tem mais. E ela empresta um rigor e maturidade que ele ainda não tem", avalia.

"Então, eu acho que eles se complementam e se amam muito por isso. Ele é o maior fã dela e outro dia eu a vi emocionada com um desenho que ele fez para ela, onde percebeu o tamanho da importância que ela tem para ele. É uma relação entre irmãos muito bonita que complementa e um faz o outro crescer", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: