Papa Francisco já tem data para receber alta hospitalar, afirma equipe médica

Após cinco semanas internado, o Papa Francisco tem data de alta hospitalar confirmada pelos médicos; confira os detalhes

Após cinco semanas de internação, o Papa Francisco receberá alta hospitalar no domingo, 23 , conforme informado pela equipe médica responsável por seu tratamento. O pontífice, que está no hospital Gemelli, em Roma, retornará ao Vaticano após a liberação.

Em coletiva de imprensa transmitida pelo perfil oficial do Vaticano nas redes sociais neste sábado, 22, os médicos explicaram que será uma alta “hospitalar protegida”, o que significa que ele seguirá sob acompanhamento médico. Segundo a equipe, sua volta ao trabalho ocorrerá de forma gradual.

“O Santo Padre está apresentando melhora, então esperamos que em breve possa retomar suas atividades normais”, disse um dos profissionais, explicando, também, que o pontífice ainda apresenta comprometimento na voz devido ao longo período em que precisou utilizar suporte de oxigênio de alto fluxo para auxiliar na respiração.

O Vaticano comunicou que, no domingo, 23, o Papa pretende aparecer na janela do hospital para conceder uma bênção aos fiéis. Essa será sua primeira aparição pública desde o início da internação.

Vale lembrar que o Papa Francisco foi hospitalizado com bronquite e diagnosticado com pneumonia dupla e uma infecção polimicrobiana. No final de fevereiro, ele teve um episódio de vômito com aspiração, com início de ventilação mecânica não invasiva, mas seu estado de saúde melhorou aos poucos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vatican News em português (@vaticannewspt)

Inchaço nas mãos

O Papa Francisco está internado há mais de um mês na Itália com problemas respiratórios e complicações da idade. Ele ficou um longo período longe dos olhos dos católicos, mas reapareceu em uma foto inédita no último domingo, 16. Porém, um detalhe da imagem roubou a cena: a mão inchada do Papa. Com isso, o Vaticano veio à público para explicar o que aconteceu com a mão do pontífice.

Durante o boletim médico de segunda-feira, 17, o Vaticano informou que a mão do Papa Francisco ficou inchada por causa da mobilidade reduzida durante o longo período de internação. Além disso, o caso já passou e ele já está melhor nesta segunda-feira.

Leia também:Internado, Papa Francisco manda recado aos brasileiros: 'Continuem a rezar'