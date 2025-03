BBB 25: Vinícius faz pedido após repercussão da gíria 'pomba suja'

No Raio-X deste sábado, 22, Vinícius falou sobre a repercussão da gíria 'pomba suja', usado por ele durante uma discussão com Eva e Renata

Durante o Raio-X deste sábado, 22, Vinícius aproveitou para falar de uma situação que gerou uma grande repercussão na casa. É que durante o Sincerão da última segunda-feira, 17, ele usou a expressão "pomba suja" para se referir a Eva e Renata em uma discussão.

O brother deixou claro que a gíria é muito usado na Bahia, e não se trata de um termo de "baixo calão", como foi dito pela bailarina ao dar a pulseira de alvo na dinâmica 'Na Mira do Líder'. "Considerem dar uma pesquisada sobre algumas gírias baianas para se contextualizar, caso uma falta de compreensão esteja pairando pelo ar, porque aqui dentro parece que sim, está feio", pediu ele.

Em seguida, Vinícius se mostrou animado para a Prova do Anjo. "Mas bola pra frente! Eu falei que nada ia tirar minha felicidade, e não vai. Hoje tem Prova do Anjo, bora nessa, se conseguir sair, né? Se a sorte estiver do meu lado, ou se não tiver nenhum veto", acrescentou.

Vale lembrar que Além de Vinícius, Renata colocou na mira: Delma, Aline, Vitória Strada, Daniele e Diego Hypolito.

Vinícius reage após questionamento de Eva

Após as indicações de Renata para o Na Mira do Líder na noite desta sexta-feira, 21, Eva questionou Vinícius sobre o significado de 'pomba-suja', termo usado por ele durante uma discussão no Sincerão da última segunda-feira, 17.

"Quando você sair, você procura", disparou o baiano. Aline apoiou o amigo: "Quando sair ela procura. Deixa de ser inconveniente. Questionando as pessoas", falou a sister.

Um pouco depois, o brother se explicou e deixou claro que não se trata de um termo de "baixo calão", como foi dito por Renata ao justificar a pulseira de alvo no promotor de eventos. "Palavra de baixo calão, para mim, seria se eu usasse o termo 'vagabunda'. Isso, para mim, é pesado", afirmou ele. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Aline detona sister: 'Querendo o protagonismo que não teve o jogo inteiro'