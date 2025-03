Hulk Paraíba encanta ao mostrar a comemoração do mesversário da filha

Aisha, a filha caçula do jogador Hulk Paraíba e Camila Ângelo, ganhou uma festa temátia para comemorar seus nove meses de vida

O jogador Hulk Paraíba encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar as fotos da festa de mesversário da filha caçula, Aisha. A menina, fruto de seu relacionamento com Camila Ângelo, completou nove meses de vida neste sábado, 22, e ganhou uma festa temática.

Em seu perfil oficial, o atleta do Atlético Mineiro postou as fotos da celebração, que teve como tema 'Baby Looney Tunes'. O local da festa foi decorado com muitas bexigas coloridas, além das imagens dos personagens do desenho. Aisha esbanjou fofura ao posar sorridente com os papais e outros familiares, e encantou ao surgir usando um vestido amarelo e uma tiara de laço no cabelo

"Aisha 9 meses. Nossa Baby looney tunes. Vai devagar tempo, porque curtir essa bebê é bom demais. Ela está cada dia mais linda e fofa. O papai e a mamãe te amam muito, filha", declarou ele na legenda da publicação.

Vale lembrar que Hulk e Camila, que se casaram na igreja em janeiro deste anos, também são pais de Zaya, de dois anos. O jogador ainda é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove anos, frutos do relacionamento anterior com Iran Ângelo.

Hulk Paraiba constrói capela luxuosa em sua mansão

O jogador de futebol Hulk Paraiba construiu uma capela de luxo em sua mansão. Casado com Camila Ângelo, ele compartilhou o vídeo feito por seus arquitetos após a finalização da obra.

A capela foi feita em estilo minimalista, mas com detalhes sofisticados. A entrada do local possui portas de vidro. O interior foi decorado com madeira no teto e nas paredes, bancos simples e um altar com uma cruz na parede e mesa de vidro, além de imagens dos santos dos quais são devotos. "Uma capela cercada pela natureza. Um espaço especial para celebrar a fere desta família querida", disse a arquiteta Mariana Maran na legenda do post do vídeo. Confira!

