Mateus Solano chega aos 44 anos com carreira marcada por versatilidade

Intérprete do icônico vilão Félix em Amor à Vida, Mateus Solano ficou marcado pelo personagem, mas acumula outros papéis de sucesso na vasta carreira

No dia 20 de março, o ator Mateus Solano, que ficou marcado com o personagem Félix na novela Amor à Vida (2013), de Walcyr Carrasco (73), chega aos 44 anos. Com uma carreira marcada por versatilidade, o intérprete do icônico vilão acumula trabalhos no cinema e no teatro, além de navegar por diversos gêneros de atuação, como humor e drama. Saiba mais sobre a vida pessoal e carreira do aniversariante.

Início nas artes

Mateus Solano nasceu em Brasília, em 20 de março de 1981, e desde cedo demonstrou interesse pelo universo artístico. Filho de um diplomata e de uma psicóloga, teve uma formação diversificada, vivendo em diferentes países antes de se estabelecer no Rio de Janeiro.

Sua jornada no teatro começou ainda na juventude, o que o levou a se profissionalizar ao estudar Artes Cênicas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). No início dos anos 2000, já participava de montagens teatrais e buscava espaço na televisão.

Sua primeira aparição na TV foi no programa Linha Direta, em 2003, interpretando Stuart Angel Jones. Em seguida, vieram participações em séries como Sob Nova Direção e Casos e Acasos. No entanto, foi com a minissérie Maysa: Quando Fala o Coração (2009), em que deu vida ao compositor Ronaldo Bôscoli, que Mateus chamou a atenção da crítica e do público, abrindo caminho para papéis ainda mais expressivos na televisão.

Sucesso nas novelas

A grande virada na carreira de Mateus Solano aconteceu em 2009, quando foi escalado para interpretar os gêmeos Jorge e Miguel na novela Viver a Vida, de Manoel Carlos (92). Sua performance como dois irmãos de personalidades opostas impressionou o público, consolidando sua reputação como um ator versátil. O sucesso dessa novela garantiu a ele reconhecimento e prêmios importantes, tornando-o um nome de destaque na dramaturgia brasileira.

Em 2013, Mateus viveu o personagem mais emblemático de sua carreira: Félix Khoury, o grande vilão de Amor à Vida. Com frases de efeito e uma interpretação cativante, Félix conquistou o público e se tornou um dos personagens mais memoráveis da teledramaturgia nacional. Além disso, foi com esse papel que o ator protagonizou o primeiro beijo gay exibido em uma novela da TV Globo, um momento histórico para a representatividade LGBTQIA+ na televisão brasileira.

Além da TV

Mateus Solano também construiu uma carreira de destaque no cinema e no teatro. No cinema, sua estreia veio com o premiado Linha de Passe (2008), exibido no Festival de Cannes. Ele também protagonizou filmes como Vida de Balconista (2009), Confia em Mim (2014) e Em Nome da Lei (2016), mostrando sua habilidade em transitar entre diferentes gêneros e formatos.

No teatro, Mateus acumulou papéis desafiadores ao longo dos anos. Em peças como Hamlet, Do Tamanho do Mundo e O Mistério de Irma Vap, ele demonstrou sua capacidade de se reinventar constantemente. O palco sempre foi uma de suas grandes paixões, e seu talento nos palcos lhe rendeu o respeito da crítica especializada e do público teatral.

Fora das telas, Mateus Solano é conhecido por seu compromisso com causas ambientais e sociais. Casado com a atrizPaula Braun (45) desde 2008, é pai de dois filhos, Flora e Benjamin. Sua postura consciente em relação ao meio ambiente e ao consumo sustentável reflete-se em suas entrevistas e nas redes sociais, onde ele frequentemente compartilha mensagens sobre preservação ambiental e responsabilidade social.

Leia também: Danieli Haloten revisita passado com reprise de Caras e Bocas: 'Parece que foi em outra vida'