Raphael Montes sobre popularidade de Beleza Fatal entre o público jovem: 'Não via mais novela'

Raphael Montes é o autor de Beleza Fatal; em entrevista à CARAS Brasil, o escritor vibra com o sucesso da novela e fala sobre o desfecho da trama

Após um estrondoso sucesso,Beleza Fatalchegou ao fim na sexta-feira, 21, e o último capítulo já está disponível na Max. Pode-se dizer que a exibição do desfecho da novela foi algo semelhante ao clima de Copa do Mundo e bombou nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, Raphael Montes(34), autor da trama, fala sobre a popularidade do clássico entre o público jovem: "Não via mais novela".

"Lolovers", "Capirota", "My Loves", "Amades", estes são apenas alguns dos termos que tomaram conta do Brasil nas últimas semanas, por conta do sucesso de Beleza Fatal. Raphael Montes menciona que a trama se tornou muito popular entre os telespectadores jovens.

"Beleza Fatal pegou um público muito jovem, que não via mais novela. Você consegue saber isso por informações lá dentro, mas também pela própria internet. Você vê [os comentários]: 'Eu não via novela desde não sei quando' ou 'Nunca vi novela e estou vendo'", analisa.

O autor ainda declara que sua obra dialoga com um público mais liberal e também mais conservador: "E outra coisa que eu acho interessantíssima. Beleza Fatal pega muito um público liberal, de esquerda. E pega muito um público conservador".

Ele explica: "O público conservador não se sente ofendido, violado, porque não estou falando: engulam. Não! É só como a vida é. Todas as questões que têm na novela, se não são impostas ao público, mas sim são dramáticas e emocionais, não importa qual é sua visão de mundo (visão política), você compra aquilo", confessa.

TERÁ BELEZA FATAL 2?

O autor avalia que não vê necessidade de uma segunda temporada para Beleza Fatal e aponta ser importante o término das histórias. Porém, Raphael Montes não descarta a oportunidade de escrever uma segunda temporada.

"Eu não sei se precisa de um Beleza Fatal 2, mas também [...] nunca diga nunca. Eu tenho visto teorias do final que são teorias maravilhosas, que eu lamento muito não escrever para um projeto aberto", finaliza o autor Raphael Montes.

Leia mais em:Raphael Montes sobre o último capítulo de Beleza Fatal: 'Final de novela, mas do meu jeitinho'

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE RAPHAEL MONTES À CARAS BRASIL NA INTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA DE RAPHAEL MONTES À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: