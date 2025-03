Bruce Willis completa 70 anos; ator enfrenta desafio de viver com doença incurável

Bruce Willis está afastado da mídia desde 2022, quando foi diagnosticado com afasia e, posteriormente, demência frontotemporal

Bruce Willis, astro de Hollywood com diversos sucessos na carreira cinematográfica, completa 70 anos. O ator enfrenta o desafio de viver com doença incurável: Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e demência frontotemporal em 2023. Relembra a carreira e saiba como está o famoso.

A origem do astro

Bruce Willis nasceu em 1955, na Alemanha Ocidental, filho de um militar americano e uma cidadã alemã. Ainda criança, mudou-se para os Estados Unidos, onde desenvolveu sua paixão pela atuação.

]Sua grande ascensão ocorreu nos anos 1980, com a série Moonlighting, mas foi com Duro de Matar que se tornou um ícone do cinema de ação. A franquia consolidou sua imagem como o herói improvável, carismático e cheio de frases de efeito, que redefiniu o gênero.

Ao longo das décadas, estrelou sucessos como Pulp Fiction, O Sexto Sentido, Armageddon e Corpo Fechado, ampliando sua versatilidade e popularidade. Ganhador do Emmy e do Globo de Ouro, Willis acumulou bilhões em bilheteria e se tornou um dos atores mais rentáveis da história do cinema.

Fama e vida pessoal

Fora das telas, sua vida pessoal sempre foi acompanhada pelo público. Casado por 13 anos com Demi Moore (62), teve três filhas: Rumer (36), Scout (33) e Tallulah (31). Após o divórcio, manteve uma relação amigável com a ex-esposa e, em 2009, casou-se com a modelo Emma Heming (46), com quem teve mais duas filhas, Mabel (11) e Evelyn (9).

Willis também investiu em negócios, sendo um dos cofundadores do Planet Hollywood e dono de empreendimentos no setor imobiliário. Seu nome esteve ligado a grandes projetos até sua aposentadoria forçada em 2022.

Batalha contra a doença

Em 2022, a família anunciou que Willis sofria de afasia, um distúrbio que afeta a comunicação. No ano seguinte, o diagnóstico evoluiu para demência frontotemporal, uma condição neurodegenerativa que afeta a memória, o comportamento e a cognição. Desde então, ele se afastou da vida pública, sendo visto apenas em raras aparições.

Recentemente, familiares e amigos vêm compartilhando atualizações sobre sua saúde. Demi Moore, inclusive, se mudou temporariamente para a casa de Willis e sua esposa para auxiliar nos cuidados diários. A doença tem impactos severos, mas ele segue cercado de amor e apoio.

