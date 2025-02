Fernanda Torres agita a web ao posar com Demi Moore em jantar especial do Oscar

A atriz Demi Moore não escondeu a empolgação ao posar ao lado de Fernanda Torres durante jantar do Oscar 2025: "Honrada"

A atriz Fernanda Torres tem sido reconhecida não só pelos fãs brasileiros, mas por profissionais da área. Na última quarta-feira, 26, Demi Moore compartilhou um momento especial ao lado da protagonista de Ainda Estou Aqui e de Rita Wilson, atriz e cantora casada com Tom Hanks, agitando os internautas.

O registro foi feito durante um evento exclusivo no Museu da Academia de Cinema, em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Jantar dos nomeados ao Oscar. Tão honrada por estar numa sala cheia destes indivíduos incríveis!”, escreveu a protagonista de A Substância.

O evento aconteceu na terça-feira, 25, e reuniu diversas personalidades da indústria cinematográfica, incluindo atores e diretores indicados à premiação. Assim como Fernanda Torres, Demi Moore também concorre ao Oscar na categoria de Melhor Atriz.

A 97ª edição da cerimônia do Oscar será realizada no próximo domingo, 2, e Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, está entre os indicados a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. No Brasil, a transmissão será feita pela TNT, Max e TV Globo.

Veja a foto:

Demi Moore via IG pic.twitter.com/BWAjX4abZw — CINEMA 505 (@CINEMA505) February 27, 2025

Demi Moore pede número de Fernanda Torres após vitória no Globo de Ouro

A atriz norte-americana Demi Moore, de 62 anos, e a atriz brasileira Fernanda Torres, de 59, foram flagradas em um momento caloroso após a premiação do Globo de Ouro 2025 no dia 5 de janeiro. O registro foi feito pelo ator Selton Mello, colega de cena da atriz em Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles. Na imagem, as duas conversaram e se abraçaram, logo após, uma novidade: a estrela de A Substância pediu o número de telefone da brasileira.

"Espero que não tenha se incomodado de eu ter pedido seu número. E percebi que não tinha te mandado uma mensagem antes, mas de qualquer maneira, parabéns", disse Demi ao abraçar a "nova amiga".

"Imagina! É uma honra. O que você disse no palco foi muito bonito. Parabéns", elogiou Fernanda. Assim como a brasileira, Demi Moore também fez história no Globo de Ouro. Foi a primeira vez, em 45 anos de carreira, que ela ganhou um prêmio, ao vencer a categoria de melhor atriz em filme musical ou de comédia. Confira o registro das estrelas!

