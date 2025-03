Demi Moore visita o ex Bruce Willis no aniversário do astro

A atriz Demi Moore fez questão de visitar o ex marido Bruce Willis no dia em que o astro, diagnosticado com demência, completou 70 anos

Em suas redes sociais, Demi Moore sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Na última quarta-feira, 19, a atriz fez questão de visitar o ex-marido Bruce Willis, que completou 70 anos de vida. O astro foi diagnosticado com demência em 2023.

A estrela de A Substância postou diversas fotos em que Bruce aparece curtindo um tempo com a família. "Feliz aniversário, Bruce. Nós te amamos", escreveu Demi na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Demi e Bruce foram casados entre 1987 e 2000. Os atores são pais de Rumer, de 36 anos, Scout, de 33, e Tallulah, de 31 anos. Atualmente, Willis é casado com Emma Willis, com quem teve outras duas filhas, Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 9.

Rumer, inclusive, postou um vídeo fofíssimo em que Demi aparece dançando com Bruce. "Para o rei... Eu te amo, papai. Feliz 70º aniversário, papai", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Como está Bruce Willis?

Filha mais velha de Bruce Willis, Rumer Willis comentou sobre o quadro de saúde do pai, diagnosticado com demência fronto-temporal em 2023. Desde então, o artista passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes, fazendo raras aparições em público ao lado da família.

"Ele está ótimo. Acho que, obviamente, como muitas pessoas na Califórnia, o que temos mais medo [neste momento], lidando com incêndios, é querer ter certeza de que está tudo bem. Como minha família é muito unida, acho que o mais bonito é a maneira como nos unimos, [é] tão adorável, porque realmente somos uma time", declarou Rumer em entrevista recente ao programa de TV Loose Women.

Ao longo do bate-papo, a filha mais velha de Bruce Willis falou sobre a atual relação do astro de Hollywood com a ex-esposa, a atriz Demi Moore. Os famosos, que foram casados de 1987 a 2000 e possuem três filhas, incluindo Rumer Willis, são bastante próximos.

"Acho que a coisa pela qual sou mais grata é que, mesmo quando eles se separaram, eles criaram uma base tão linda de priorização entre mim e minhas irmãs, que nunca senti que tinha que escolher ou, tipo, eles nunca jogaram um contra o outro", relatou ela.

Atualmente, Willis é casado com Emma Willis, com quem teve outras duas filhas, Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de nove. Recentemente, a companheira do ator compartilhou com os fãs um registro raro do astro com a herdeira caçula.

Leia também: Bruce Willis completa 70 anos; ator enfrenta desafio de viver com doença incurável