Filha de Bruce Willis fala sobre saúde do ator, diagnosticado com demência

Rumer Willis, filha mais velha de Bruce Willis, contou como o pai está atualmente; ator recebu diagnóstico de demência fronto-temporal em 2023

Filha mais velha de Bruce Willis, Rumer Willis comentou sobre o quadro de saúde do pai, diagnosticado com demência fronto-temporal em 2023. Desde então, o artista passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes, fazendo raras aparições em público ao lado da família.

"Ele está ótimo. Acho que, obviamente, como muitas pessoas na Califórnia, o que temos mais medo [neste momento], lidando com incêndios, é querer ter certeza de que está tudo bem. Como minha família é muito unida, acho que o mais bonito é a maneira como nos unimos, [é] tão adorável, porque realmente somos uma time", declarou Rumer em entrevista recente ao programa de TV 'Loose Women'.

Ao longo do bate-papo, a filha mais velha de Bruce Willis falou sobre a atual relação do astro de Hollywood com a ex-esposa, a atriz Demi Moore. Os famosos, que foram casados de 1987 a 2000 e possuem três filhas, incluindo Rumer Willis, são bastante próximos.

"Acho que a coisa pela qual sou mais grata é que, mesmo quando eles se separaram, eles criaram uma base tão linda de priorização entre mim e minhas irmãs, que nunca senti que tinha que escolher ou, tipo, eles nunca jogaram um contra o outro", relatou ela.

Atualmente, Willis é casado com Emma Willis, com quem teve outras duas filhas, Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 9. Recentemente, a companheira do ator compartilhou com os fãs um registro raro do astro com a herdeira caçula.

Na ocasião, Evelyn foi filmada nos ombros do pai durante um passeio por Los Angeles. Nas imagens, Bruce Willis aparece bastante alegre enquanto brinca com a pequena.

Demi Moore faz forte reflexão sobre diagnóstico de Bruce Willis

Recentemente, a atriz Demi Moore abriu o coração ao comentar sobre o atual estado de saúde de Bruce Willis, seu ex-marido, que recebeu diagnóstico de afasia e demência frontotemporal em 2023. Em entrevista à revista 'People', a estrela do filme 'A Substância' (2024) fez uma forte reflexão a respeito da doença enfrentada pelo ex-companheiro.

Ao longo da conversa com o veículo mencionado, Demi Moore, que foi casada com Willis foi casada de 1987 a 2000, revelou que tenta não pensar muito no futuro; confira detalhes!

