Demi Moore faz forte reflexão sobre diagnóstico de Bruce Willis: 'Aceitação'

Ex-esposa de Bruce Willis, a atriz Demi Moore fez uma declaração sincera sobre demência frontotemporal, doença enfrentada pelo astro

A atriz Demi Moore abriu o coração ao comentar sobre o atual estado de saúde de Bruce Willis, seu ex-marido. O artista recebeu diagnóstico de afasia e demência frontotemporal em 2023 e passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes.

Em entrevista à revista 'People', Moore fez uma forte reflexão a respeito da doença enfrentada pelo ex-companheiro, com quem foi casada de 1987 a 2000. Ao longo da conversa com o veículo mencionado, a estrela revelou que tenta não pensar muito no futuro.

"O que eu sempre incentivo é simplesmente encontrá-las onde elas estão. Quando você está se apegando ao que era, eu acho que é um jogo perdido", disse Demi Moore sobre pessoas com o mesmo diagnóstico de Bruce Willis.

"A doença é o que a doença é. E eu acho que você precisa estar em uma aceitação realmente profunda do que isso significa", completou a atriz, que recentemente estrelou o filme de terror 'A Substância', de Coralie Fargeat.

Demi Moore e Bruce Willis são pais de três filhas: Rumer, de 36 anos, Scout, de 33, e Tallulah, de 30. Recentemente, os dois se tornaram avós de Louretta, filha da herdeira mais velha do ex-casal.

Atualmente, o astro vive com a segunda esposa, Emma Hemming, com quem teve Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10. Sempre que podem, os familiares de Willis publicaram fotos raras do ator nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Demi Moore dá atualização sobre estado de saúde de Bruce Willis

Recentemente, Demi Moore foi ao programa da atriz Drew Barrymore e compartilhou detalhes sobre a saúde de seu ex-marido, Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência no ano passado.

Durante a entrevista, Drew lembrou com carinho do ator e perguntou sobre o estado atual dele: “Eu o conheço minha vida inteira também. Como ele está agora?”, perguntou a apresentadora.

A atriz, então, respondeu com sinceridade: "Dadas as circunstâncias, ele está em uma situação estável". A declaração foi uma forma delicada de atualizar o público sobre o estado de saúde do ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal.