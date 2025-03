Marvvila tranquiliza os fãs após equipe sofrer acidente: 'Foi um livramento'

A cantora e ex-BBB Marvvila deu detalhes sobre o acidente que parte de sua equipe sofreu na estrada enquanto iam para Minas Gerais

A cantora e ex-BBB Marvvila usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores após parte da sua equipe sofrer um acidente na noite desta última sexta-feira, 21. Eles estavam em uma van, a caminho de um show em Minas Gerais, quando um caminhão bateu no veículo.

"Eu estou bem, minha equipe está bem. Eu não estava na van, era a van da minha equipe. E graças a Deus foi um livramento. Estão todos bem. Veio um caminhão que perdeu o controle e bateu feio na van da minha equipe, e graças à carretinha que estava atrás levando os equipamentos. A carretinha ficou destruída, mas isso é o de menos. A equipe está toda bem e é isso que importa. Graças a Deus, feliz pelo livramento. Estamos todos a caminho do show", contou ela na gravação.

Durante o show, Marvvila falou sobre o ocorrido com sua equipe. "Vamos ser feliz, agradecer a Deus por estar aqui fazendo um pagode", disse a cantora. "Depois desse livramento, a gente faz o show até mais feliz", escreveu ela na legenda.

Marvvila relata susto em elevador

Em setembro do ano passado, Marvvila usou as redes sociais para contar um baita perrengue que passou em um elevador. A cantora estava acompanhada pelo namorado Jonathan Mota. "Teste para cardíaco que passei agora. Chegamos no hotel, pegamos o elevador e quando chegamos no nosso andar, o 17º, o Jonathan saiu na frente e, quando eu estava saindo, meu cabelo prendeu no corrimão", revelou.

"Na hora, gritei para ele me esperar, mas em questão de segundos a porta fechou e eu fiquei sozinha. E as luzes do elevador se apagaram. Na hora, o elevador desceu para o andar de baixo e abriu a porta sem ninguém ter pedido, não tinha ninguém lá. Depois, desceu direto para o térreo e eu saí. Gritei por socorro no elevador, achei que ele ia desabar, pensei o pior", disse ela. Veja o relato completo!

