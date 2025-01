Eliana faz festa de Ano Novo para a família em sua mansão

Para o Ano Novo, Eliana faz festa para receber a família em sua casa e compartilha fotos da comemoração especial; confira

A apresentadora Eliana fez uma festa de Ano Novo em sua mansão para receber a família. Na rede social, a loira compartilhou fotos da noite da virada e também do primeiro dia de 2025 ao lado de pessoas queridas na piscina de sua casa.

Para o Réveillon, a ex-SBT organizou uma comemoração em seu quintal com música e decoração com balões, além de muitas luzes. De vestido amarelo, a apresentadora da Globo posou sorridente com o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, e os dois filhos, Arthur e Manuela.

"Feliz Ano novo. Que Deus nos abençoe! Vem 2025", escreveu a artista. "Estar ao lado de quem amamos ja é motivo suficiente para começar bem o ano. Grata sempre! Bem-vindo 2025!", falou ao postar o clique com pessoas queridas na piscina.

É bom lembrar que, neste ano, Eliana comandará o The Masked Singer Brasil na Globo. No ano passado, a famosa já iniciou as gravações da atração que era comandada por Ivete Sangalo. Em entrevista à CARAS, a ex-SBT falou como está sendo comandar o programa.

Eliana abre o coração sobre perda do pai

A apresentadora Eliana abriu o coração ao falar sobre a morte e o significado da vida durante o programa Saia Justa. Ao tratar do assunto, ela recordou a perda de seu pai, José Bezerra, que faleceu em março devido a complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

E ela relembrou a figura paterna: "Meu pai partiu e a coisa que mais lembro é dele sorrindo quando eu entrava no quarto. Isso é não ter medo da finitude. Enquanto podemos, temos que viver com intensidade, sem que nada nos desvie desse caminho", disse a apresentadora, com voz embargada. Veja o relato completo aqui!