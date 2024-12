Eliana revela nostalgia ao apresentar o The Masked Singer Brasil: 'Lugar de memória afetiva'

Eliana adianta novidades da próxima temporada do 'The Masked Singer Brasil'; em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora fala sobre carreira

Eliana (52) chegou com o pé direito na Globo! Atualmente, ela é uma das apresentadoras do Saia Justa no GNT e também já começou as gravações do reality The Masked Singer Brasil, nas tardes de domingo da emissora. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora revela nostalgia ao apresentar este novo projeto: "Lugar de memória afetiva".

A empresária já começou às gravações para comandar a próxima temporada do reality The Masked Singer Brasil, o programa é definido por ela como a 'Broadway brasileira'. Com uma carreira marcada pela versatilidade, Eliana também é conhecida pelo seu trabalho como cantora, mas confessa que está entrando no reality na posição de apresentadora.

"Tem um lugar de memória afetiva, mas entro no programa como apresentadora. Quando acontecer a estreia, eu estarei completando 20 anos aos domingos e isso é um marco para mim. Antes, só havia homens apresentando e venho há 20 anos fazendo programas de auditório. Mas me dá, sim, aquela vontade de brincar com esse universo. Em alguns episódios, terá musicais que eu participo, mas são momentos pontuais. Gosto de ser versátil e minha carreira me possibilita mostrar essas facetas", declara.

Eliana revela que está com saudade de um programa de auditório: "Amo o público e fazia alguns meses que eu não pisava no palco. Ouvir aquela agitação, os aplausos, a plateia, tudo isso me coloca em uma energia muito alto-astral".

"O Masked é um flerte com aquilo que eu sempre vivi, a música, que faz parte da minha vida e da vida de todos os brasileiros. O programa é a Broadway brasileira, porque tudo é encantador, os detalhes, o balé. Quero levar meus filhos para conhecer os bastidores. Arthur quer fazer cinema e para ele é interessante observar tudo isso", finaliza a apresentadora Eliana.

