Tati Machado impressiona com homenagem no aniversário de Ana Maria Braga

Nas redes sociais, a jornalista Tati Machado prestou uma homenagem especial no aniversário de 76 anos da apresentadora Ana Maria Braga

Tati Machado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Ana Maria Braga, que completou 76 anos de vida nesta terça-feira, 1º.

Para comemorar a data, a jornalista compartilhou uma sequência de cliques ao lado da apresentadora do programa Mais Você, incluindo uma da aniversariante beijando sua barriga de grávida, e rasgou elogios.

"Ela tem um dom. O de saber se você tá bem ou não. Um olhar e pronto, já te escaneia inteiro. Ela é transparente com o que sente, com o que vive… Basta esse olhar arrebatador pra você entender também o que ela tá sentindo. Fu-ra-Tati Machado cão! A nossa relação foi sendo construída assim, na base da transparência", começou o texto.

"Ana tem essa presença forte, única, que muitas vezes até assusta os mais amedrontados, afinal, ela é A Ana Maria. Mas eu como boa leonina me uni a maior das arianas e foi match de cara. Só posso agradecer pela vida dessa mulher que ensina e que tem outro dom, o da generosidade. Me abriu portas, escancarou janelas e abre diariamente espaço no seu coração pra me receber", acresceu.

Tati revelou seus desejos para o novo ciclo de Ana Maria Braga e se declarou: "Que sua vida seja linda, rodeada da natureza que ama, da autonomia que preserva, de castanhas, damascos, ovos de gema mole, arroz com ovo, bolo de bolo e gargalhada escancarada. Amo você. Parabéns", finalizou.

Durante o programa Mais Você, Ana Maria ganhou um buquê de flores do noivo, Fábio Arruda. "E esse buquê aqui, que dizem representar a minha idade. Eu vou contar depois. Meu marido, o Fábio, mandou hoje de manhã. Meu amor, minha vida, muito obrigada!", disse ela.

César Tralli 'invade' festa de aniversário de Ana Maria Braga

Nesta terça-feira, 1º, Ana Maria Braga completou 76 anos de vida e ganhou uma festa especial no Mais Você, da TV Globo. Após o programa, a apresentadora continuou reunida com sua equipe e recebeu a visita de César Tralli.

O âncora do Jornal Hoje compartilhou em suas redes sociais o momento em que 'invadiu' a festa de aniversário de Ana Maria. Ao chegar no estúdio, ele abraçou a aniversariante e a parabenizou. "Feliz aniversário! Felicidades. Deus te abençoe. Parabéns por tudo. Obrigado por ser quem você é, por ser fonte de inspiração, trazer tanta coisa boa. Te amo, te amo muito, parabéns!", disse o apresentador. Confira o vídeo!

