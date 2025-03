Marcos Mion e Suzana Gullo relembram desafios na gravidez da filha

Marcos Mion e Suzana Gullo completaram 20 anos de casamento e relembraram desafios enquanto estavam á espera da filha Donatella

Em suas redes sociais, Marcos Mion e Suzana Gullo postaram um vídeo emocionante para celebrar os 20 anos de casamento. O casal relembrou o início do relacionamento e o nascimentos dos filhos Romeo, de 19 anos, Donatella, de 16, e Stefano, de 14 anos.

Os famosos revelaram que enfrentaram muitos desafios durante a gravidez de Donatella. Isso porque Suzana enfrentou um aborto espontâneo antes de engravidar da filha e precisou passar por uma curetagem. O procedimento cirúrgico é realizado para remover restos de placenta no útero após um aborto.

Na gravidez de Donatella, Suzana teve a sensação de que estava tendo um aborto novamente. "Eu lembro que estava chorando muito. Todo mundo já sabia que eu ia ter que fazer a segunda curetagem. O médico entrou (na sala) e falou assim: 'Eu vou fazer um ultrassom para ver mais ou menos como é que está o feto, para saber como que tem que ser a cirurgia'. E na hora que ele fez o ultrassom, o coração dela estava batendo. Nossa, que sensação, cara, que loucura! Ela é um milagre", disse ela.

Além disso, Suzana perdeu todo o líquido amniótico, essencial para a proteção do bebê, e precisou ficar seis meses de repouso absoluto. "Porque qualquer movimento ali poderia, do jeito que estava, delicado, poderia causar a tragédia que a gente estava tentando evitar", contou.

Mion ainda exaltou a força da esposa ao proteger a filha a qualquer custo. Suzana afirmou que desejou muito Donatella, especial após perder a outra bebê, que também seria menina e receberia o nome de Margherita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Importância da família

Marcos Mion encarna o lutador Max Machadada no longa MMA - Meu Melhor Amigo, que foi lançado recentemente. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator adiantou sobre este projeto, se derreteu ao falar da família e exaltou relação com a esposa Suzana Gullo.

Na trama do novo filme, o personagem de Marcos Mion descobre que é pai de Bruno, um menino autista de oito anos. Ao mesmo tempo, ele se prepara para a maior luta da carreira, sua última chance de uma grande volta após sofrer uma lesão. Ao longo do filme, o campeão de MMA descobre pelo o que vale à pena lutar.

Mion destacou este projeto como um desafio em sua carreira, mas confessou que teve muito apoio de sua família: "Eu passei o Natal e o Réveillon na preparação. A gente começou a filmar em janeiro. Foi bem difícil para todo mundo. Por isso que eu sou um cara, acima de tudo, muito grato pela esposa que eu tenho e pela família que eu tenho".

Suzana e Marcos são casados desde 2005, fruto desta relação, eles são pais de: Romeo (19), Donatella (16) e Stefano (14). O apresentador confessou como concilia carreira e paternidade e mencionou que sempre tem muito apoio dos familiares.

"O entendimento, a compreensão, o apoio que a Suzana me dá, e os meus filhos também, isso é o que me permite seguir em paz! É muito duro paras as pessoas que me amam entenderem o tamanho da minha obstinação e dedicação em realizar os sonhos que eu tenho", afirmou.

"Eu vou fazer vinte anos de casado com a Suzana, hoje ela entende, ela aceita, me ama, a gente escolhe um ao outro todos os dias, a gente quer ficar juntos para sempre. A gente aprendeu que são nossos sonhos, que esses sonhos que eu vou atrás possibilitam os sonhos dela e, consequentemente, da família. Para eles, o processo não é fácil, mas eles amam o resultado. Eu fico muito feliz de ver o orgulho que eles sentem", finalizou o apresentador Marcos Mion.

Leia também: Marcos Mion divide a mesma paixão por basquete com o filho caçula