Marcos Mion entrega verdadeiro motivo para não mostrar os filhos mais novos

Em declaração, Marcos Mion revela o verdadeiro motivo para evitar mostrar fotos e vídeos dos filhos mais novos nas redes sociais

O apresentador Marcos Mion revelou o verdadeiro motivo para evitar mostrar fotos dos seus filhos mais novos, Donatella e Stefano, nas redes sociais. O comunicador costuma exibir vídeo e fotos do seu filho mais velho, Romeo. Porém, ele contou que os outros dois filhos são adolescentes e não gostam de aparecer publicamente. Por isso, ele respeita a decisão deles.

A declaração foi feita na legenda de um vídeo de Mion com Romeo durante as férias em família.

"Antecipando perguntas que deverão aparecer: meus outros filhos são adolescentes e não gostam da exposição para milhões de pessoas. Eles tem redes fechadas. Quem me segue aqui há anos, acompanhou eles crescendo e, tenho certeza, hoje respeita a decisão deles apesar da curiosidade e saudade de acompanhar-los. Diferente do Romeozão, o relações públicas da família, que ama fazer vídeos, fotos e cumprimentar as pessoas!", afirmou ele.

Marcos Mion fez aniversário recentemente

O apresentador Marcos Mion também fez anos! No último dia 20, o famoso completou 45 anos de vida e também ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Suzana Gullo. Nas redes sociais, ela resgatou uma foto antiga do casal, que estão juntos desde 2005.

"Como ele mesmo diz, eu comprei na baixa e olha o que o destino me preparou: o homem mais incrível desse mundo!!! Você amor, é a base da nossa família e por tudo que temos juntos ao longo desses anos eu acredito no amor verdadeiro! Que Deus te abençoe nos seus 45 anos de vida, que sorte a minha seguir essa vida ao seu lado, ver de pertinho todas suas virtudes, o homem que você é , o pai que você se tornou e como você cuida da nossa família com tanto amor!", escreveu na legenda da publicação.