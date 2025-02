Marcos Mion divide a mesma paixão por basquete com o filho caçula: ‘Especial’

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador Marcos Mion fala da emoção de acompanhar o All-Star Game NBA 2025, nos Estados Unidos, com o filho Stefano

Apaixonado por basquete e com uma longa história no esporte, o ator e apresentador Marcos Mion (45) acompanhou de perto o All-Star Game NBA 2025, realizado no último final de semana, em São Francisco, nos Estados Unidos. Em 2023, o comandante do Caldeirão do Mion, na TV Globo, foi convidado pela Liga e jogou no time de Ryan Smith ao lado de diversas personalidades na disputa que antecedeu o "Jogo das Estrelas". Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala da emoção de dividir a mesma paixão com o filho caçula, Stefano (14): "Especial".

Desta vez, Mion assistiu aos jogos e produziu conteúdos especiais para as redes sociais, a convite da Hellmann’s, marca oficial da NBA no Brasil e que traz este ano a campanha Hora H da NBA. “O fim de semana das estrelas da NBA é marcado pelas oportunidades de ver os jogadores descontraídos, se divertindo e jogando sem a pressão de um jogo de campeonato. Como eles encaram esse final de semana como uma grande confraternização, o público abraça esse clima e para quem tem a oportunidade de estar presente no local, é uma chance única de ver cenas memoráveis de camaradagem e basquete ousado na quadra, incluindo o campeonato de 3 pontos e o de enterrada”, diz.

Mion confessa que mesmo sendo brasileiro e adorando futebol, o basquete sempre foi seu esporte número um. “Desde meus 6, 7 anos de idade. E a NBA sempre foi a minha maior e referência. Muito que aplico na minha vida hoje, eu aprendi com o Michael Jordan e os jogadores da NBA”, destaca. "Poder ter a chance hoje de frequentar os jogos, ter a NBA Brasil como grande parceria, já ter jogado no jogo das celebridade são coisas muito impressionantes para mim. É muita coisa! E poder hoje dividir com meu filho (Stefano) torna tudo muito mais especial. São momentos que divido com ele que nunca mais vamos esquecer!”, completa o apresentador, que também é pai de Romeo (19) e Donatella (16), frutos do casamento com Suzana Gullo (48).

FILME MMA - MEU MELHOR AMIGO

Marcos Mion é a estrela principal de MMA - Meu Melhor Amigo, filme dirigido por José Alvarenga Jr, que chegou aos cinemas brasileiros em janeiro.

Ele idealizou, supervisionou o roteiro e produziu o filme sobre Max Machadada, um lutador de MMA em fim de carreira, que busca se redimir em uma luta quase impossível de vencer, ao mesmo tempo em que descobre ser pai de Bruno (Guilherme Tavares), um garoto autista, de 8 anos. O veterano Antonio Fagundes (75) dá vida ao ex-lutador de boxe Fred Fontana, pai de Max.

