Elaine Mickely impressiona ao mostrar fotos deslumbrantes da filha

No aniversário de sua herdeira com Cesar Filho, Elaine Mickely impressiona ao compartilhar série de fotos da menina em ensaios; veja

A primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, está fazendo aniversário nesta quinta-feira, 01, dias depois do grande casamento de seu irmão, Luigi Cesar, com Júlia Vieira. Na rede social, a mãe compartilhou fotos da filha e fez uma declaração para a jovem.

Celebrando a chegada dos 24 anos da herdeira, que está noiva de um estrangeiro, a ex-atriz global postou cliques belíssimos da jovem em ensaios e impressionou. Dona de uma beleza arrebatadora, Luma Cesar arrancou elogios dos seguidores da mãe.

"Hoje é o dia da nossa PRINCESA do Senhor, a mais doce, meiga, fofa, delicada, iluminada, maravilhosa, diva master desse universo, que transborda o amor verdadeiro, de uma generosidade irretocável e humildade ímpar! Minha filha linda, todos os dias agradecemos ao Senhor pelo presente que nos deu há 24 anos atrás, por você ser essa preciosidade, esse encanto de ser humano e essa luz por onde passa! Filha, só desejamos que a alegria seja sua melhor companhia, que nosso PAI esteja sempre direcionando seus caminhos, dando sabedoria e muita saúde! Vivaaaaa ELA. Vamos comemorar. Feliz aniversário minha divaaaa! Te amamos muuuuito, infinito e sempre!", declarou Elaine.

Nos comentários, os internautas admiraram a aniversariante. "Simplesmente deslumbrante", falou a eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro. "Essa menina é encantadora, admiro muito", escreveram sobre a jovem.

Nos últimos dias, Elaine Mickely casou o caçula em uma cerimônia luxuosa. Para o grande dia na vida do herdeiro, ela escolheu um modelito longo, com a saia volumosa e decote ombro a ombro. Para completar o visual, a musa usou um colar de brilhantes e o cabelo em um penteado preso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

O casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira

Chegou o grande dia do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira. Herdeiro do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o rapaz de 20 anos oficializou sua união com a noiva, de 21 anos, em uma fazenda no interior de São Paulo no final da tarde desta terça-feira, 30, com a presença de amigos e familiares.

Os noivos se casaram no civil durante uma cerimônia na casa dos pais dele em Alphaville, na Grande São Paulo, em junho. Agora, eles celebraram o amor com uma celebração religiosa e luxuosa no interior.

Inclusive, a cerimônia do casamento foi transmitida ao vivo no canal dela no YouTube. A celebração demorou algumas horas para começar por causa da chuva e teve início no final da tarde.