Mãe do noivo, Elaine Mickely escolhe look poderoso para casar o filho

É a mãe do noivo! Elaine Mickely aparece deslumbrante com vestido pink no casamento do filho primogênito, Luigi Cesar

A estrela Elaine Mickely caprichou na escolha do seu look para prestigiar o casamento do seu filho primogênito, Luigi Cesar, com Júlia Vieira. A mãe do noivo apareceu com um vestido pink deslumbrante e sofisticado.

Para o grande dia na vida do herdeiro, ela escolheu um modelito longo, com a saia volumosa e decote ombro a ombro. Para completar o visual, a musa usou um colar de brilhantes e o cabelo em um penteado preso.

Elaine levou o filho até o altar, onde ficou ao lado do marido, o apresentador Cesar Filho.

O casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira

Chegou o grande dia do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira. Herdeiro primogênito do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o rapaz de 20 anos oficializou sua união com a noiva, de 21 anos, em uma fazenda no interior de São Paulo no final da tarde desta terça-feira, 30, com a presença de amigos e familiares.

Os noivos se casaram no civil durante uma cerimônia na casa dos pais dele em Alphaville, na Grande São Paulo, em junho. Agora, eles celebraram o amor com uma celebração religiosa e luxuosa no interior.

Inclusive, a cerimônia do casamento foi transmitida ao vivo no canal dela no YouTube. A celebração demorou algumas horas para começar por causa da chuva e teve início no final da tarde.