Duda Reis reúne momentos do 2º mesversário da filha em novo vídeo: 'Algo único'

A atriz e digital influencer Duda Reis deixou os fãs encantados ao mostrar como foi a comemoração antecipada do mesversário de sua filha, Aurora. A pequena, fruto do casamento com o cabeleleiro Eduardo Nunes, completa dois meses no próximo dia 2.

Para celebrar a data especial, a pequena ganhou uma festa inspirada na princesa Ariel, do famoso desenho A Pequena Sereia, da Disney. A festa teve uma decoração inspirada no fundo do mar, com elementos em tons de verde, azul, rosa e lilás. O destaque da mesa foi o bolo, que reproduzia um castelo de areia, e as louças de porcelana, todas personalizadas para a ocasião.

Já a aniversariante vestiu um look verde com detalhes lilás e posou ao lado de um número 2 feito de flores. "Ontem foi dia de comemorar o mêsversário da Aurora aqui em São Paulo (dia 2 estaremos na praia) foi muito gostoso, poder proporcionar para a minha princesa esses momentos é algo único! Mamãe e papai te amam muito, filha."

Primeiro mesversário de Aurora

Vale lembrar que o primeiro mesversário da pequena também foi inspirado em uma princesa da Disney. Para comemorar a data especial, a festa remeteu ao filme infantil A Bela Adormecida, em que a princesa protagonista também se chama Aurora. "Detalhes do primeiro mêsversário da nossa Aurora, tudo um sonho, elegante e intimista da maneira que eu amo! Estou encantada", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Na decoração da festa, a cor rosa predominou na mesa de bolo e doces, além dos looks da bebê e da mamãe. Flores rosas e brancas e bonecas do filme Aurora também enfeitaram a celebração.

