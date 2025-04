Conheça a brasileira que se tornou vice-campeã do Big Brother Itália

Após polêmicas e repescagem, a modelo brasileira Helena Prestes chegou à final do Grande Fratello Vip, versão italiana do Big Brother

A modelo brasileira Helena Prestes conquistou o segundo lugar no reality show Grande Fratello Vip, versão italiana do Big Brother. A paulista de 34 anos disputou a grande final contra a cantora Jessica Morlacchi, sua maior rival.

Dentro do confinamento, as duas protagonizaram um forte embate e Helena quase arremessou uma chaleira contra a adversária. Jessica, que chegou a proferir comentários xenofóbicos contra a brasileira, pediu para sair do programa durante a competição.

A modelo, por sua vez, foi eliminada pelo público e também deixou o reality show no meio da exibição. O rumo das duas participantes, no entanto, acabou mudando após a produção do Grande Fratello Vip anunciar uma repescagem repentina, na qual as duas rivais disputaram o retorno ao lado de outros eliminados.

Tanto Helena Prestes quanto Jessica Morlacchi foram escolhidas pelo público e entraram novamente no programa, chegando, assim, à grande final. Assim que deixou o reality show como vice-campeã, a modelo brasileira celebrou a conquista e agradeceu o carinho dos fãs.

"Eu me sinto vitoriosa e estou sentindo daqui o amor de vocês. Muito obrigada. É só o começo", declarou Helena em um vídeo publicado nas redes sociais do Grande Fratello na segunda-feira, 31.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grande Fratello (@grandefratellotv)

Quem é Helena Prestes?

Nascida em São Paulo, Helena Prestes é modelo, tem 24 anos, e iniciou sua carreira nas passarelas aos 16 para ajudar no sustento da família. Antes disso, a brasileira trabalhou como balconista e foi grande destaque como jogadora de basquete.

Atualmente, ela soma mais de 350 mil seguidores em suas redes sociais, onde costuma compartilhar registros de seus trabalhos como modelo, viagens e dia a dia.

Leia também: Com inspiração estrangeira, BBB 11 escorregou em dinâmica inovadora; relembre