Fora do BBB 25, Eva abre o jogo sobre vida amorosa: 'Eu espero'

Fora do BBB 25, da Globo, a bailarina Eva contou que está solteira há cinco anos e respondeu se tem planos de engrenar um novo amor

O BBB 25 chegou ao fim para Eva! A ex-sister deixou o reality show na noite de domingo, 30, após enfrentar o 11º paredão da temporada contra Delma e Vinicius. Fora da casa mais vigiada do Brasil, ela contou em entrevista ao portal gshow que está solteira há cinco anos e disse se tem planos de engrenar um novo amor.

"Sempre fui a pessoa que deixou as coisas acontecerem. Nem fecho, nem abro. Eu espero. Então sou aberta, mas não estou procurando. Quero focar bem no trabalho. Mas se aparecer, amor, a gente está aí", afirmou a bailarina.

Ainda se adaptando ao novo mundo de possibilidades pós-BBB 25, Eva contou se teve tempo de checar suas redes sociais. "Vi por cima, muita coisa para administrar, de informação, de carinho. Algumas mensagens são chatas de ler, mas eu sempre procuro pegar o lado bom. Estou muito feliz. Vi mensagens por cima de alguns amigos", contou.

Vida profissional

Quando o assunto é sua vida profissional, ela pretende aproveitar as oportunidades que estão surgindo. "Eu quero realmente abraçar as oportunidades que o programa vai me trazer. Já está trazendo, acredito. Colher os frutos da minha participação".

O balé, atividade que ela se dedicou por mais de 20 anos, ficará em segundo plano no momento. "O balé realmente não tem mais como eu me dedicar, como eu me dediquei durante 20 e poucos anos da minha vida. Exige um tempo e uma dedicação de ensaio... Então, neste momento, vai ficar mais quietinho. Não quer dizer que eu vou parar de dançar, mas, sim, fazer aula quando der. Quero focar nas oportunidades que o programa venha me trazer", explicou.

Leia também: Eliminada do BBB 25, Eva lamenta postura de brother: 'Comentários pesados'