Duda Reis faz festa de mesversário encantadora para a filha

Em suas redes sociais, Duda Reis mostrou os detalhes do segundo mesversário da filha Aurora, que teve como tema a princesa Ariel

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a digital influencer realizou uma festa encantadora para celebrar o segundo mesversário da filha Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

"Estou me realizando com a minha filha. O mesversário da Aurora é todo dia 2, mas dia 2 a gente vai estar na praia. Então, decidimos antecipar as comemorações", disse ela.

A famosa mostrou todos os detalhes da festa, que teve como tema a princesa Ariel, do famoso desenho A Pequena Sereia, da Disney. A decoração foi toda inspirada no fundo do mar com elementos nas cores verde, azul, rosa e lilás. O bolo simulava um castelo feito de areia e a festa ainda contou com todas as louças de porcelana personalizadas para a ocasião.

Além disso, Duda fez questão de mostrar a aniversariante ao lado de um número 2 feito inteiro de flores. A bebê estava usando um lookk todo verde com detalhes em lilás para combinar com o tema.

No primeiro mesversário da pequena, o tema escolhido foi a princesa Aurora, da animação A Bela Adormecida, também da Disney.

Mudanças no corpo

A influenciadora digital Duda Reis usou as redes sociais na terça-feira, 25, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo publicado em seu perfil, ela falou sobre seu corpo e contou que não quer voltar ao corpo que tinha antes da gravidez da filha, Aurora, de quase dois meses, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

"Quando eu engravidei, eu estava muito abaixo do meu peso e não estava legal. Durante a gestação eu engordei bastante, porque eu saí de um corpo que estava abaixo do meu peso e fui entrando em um ideal. Para vocês terem noção, eu estava uns 12 quilos abaixo do peso ideal para a minha altura e não quero mais voltar para o corpo que eu tinha", refletiu.

"Porque hoje eu olho e falo que talvez não estava tão bonito. Estou fazendo uma dieta e quero perder pouquíssimos quilos", disse a influenciadora, que explicou as mudanças na alimentação. "É uma dieta para eu poder ganhar massa magra, ganhar músculo, porque eu quero ficar com perna torneada, bumbum bonito, barriga definida, bracinho com músculo... coisa que nos últimos anos eu não queria e agora eu olho e falo 'nossa, como é bonito'", explicou.

Leia também: Duda Reis elege parte mais difícil da maternidade