Duda Reis mostra imagens inéditas do nascimento da filha: 'O maior amor'

A atriz Duda Reis encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo do dia do nascimento de Aurora, sua filha com Eduardo Nunes

Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar um vídeo com imagens inéditas do dia do nascimento de Aurora, sua primeira filha com Eduardo Nunes.

Na gravação, a atriz e influenciadora digital aparece na maternidade com o marido e se preparando para o parto. Ela também mostrou a decoração do quarto e o momento em que pegou a herdeira no colo pela primeira vez.

"Em 2 dias a Aurora completa 1 mês de vida e não poderia deixar de compartilhar o vídeo completo do dia que ela veio ao mundo. 29 dias sentindo o meu coração fora do peito, 29 dias sentindo Deus mais próximo do que nunca, 29 dias sentindo o maior amor que poderíamos sentir. Que jornada única e divina tem sido ser seus pais, minha filha!", declarou a mamãe na legenda.

Na última terça-feira, 28, Duda contou nos Stories do Instagram que sua família já tem altas expectativas para um segundo bebê. "Olha, eu não sei o que tenho com esse povo aqui de casa. Todo mundo assim: tira esse chip [anticoncepcional]. É o Du [marido], minha mãe, a Ruth [cuidadora do bebê], meu pai, meus sogros", disse ela.

Marido de Duda Reis sai em defesa da amada após críticas

Recentemente, em sua conta no Instagram, Duda Reis fez um relato sincero sobre amamentação e revelou que não gostou da experiência, preferindo alimentar a filha com seu leite ordenhado ou com fórmula infantil. Nos comentários, a artista foi bastante criticada por outras mulheres, que afirmaram que a amamentação é muito importante nos primeiros meses de vida do bebê.

Eduardo Nunes, seu marido, fez questão de sair em defesa da amada. "Não tem problema nenhum, meu amor. Só a gente sabe o quanto cuidamos e amamos nossa pequenina. Independente de peito ou fórmula, ela vai ser saudável e amada, e isso que importa. E se alguém não gostar, problema de quem não gostar. Te amo", disse ele. Confira!

