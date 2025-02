Duda Reis encanta com decoração do mesversário da filha, Aurora: 'Um sonho'

A atriz e digital influencer Duda Reis encantou seus fãs nas redes sociais ao mostrar como foi a comemoração do mesversário de sua filha, Aurora

A atriz e digital influencer Duda Reisencantou seus fãs nas redes sociais ao mostrar como foi a comemoração do mesversário de sua filha, Aurora. A pequena, fruto do casamento com o cabeleleiro Eduardo Nunes, completou um mês neste domingo, 2.

Para comemorar a data especial, a pequena ganhou uma festa inspirada no filme infantil A Bela Adormecida, em que a princesa protagonista também se chama Aurora. "Detalhes do primeiro mêsversário da nossa Aurora, tudo um sonho, elegante e intimista da maneira que eu amo! Estou encantada", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Na decoração da festa, a cor rosa predominou na mesa de bolo e doces, além dos looks da bebê e da mamãe. Flores rosas e brancas e bonecas do filme Aurora também enfeitaram a celebração. Nos comentários da publicação, não faltaram elogios. "Duas princesas que a Disney não tem", disse um. "Impecável", comentou outra. "Um verdadeiro sonho na vida real", disse mais uma.

Duda Reis desabafa sobre amamentação

Na última quarta-feira, 29, Duda Reis classificou a sua experiência com a amamentação de Aurora como"trumática". O relato foi compartilhado por meio de seu perfil no TikTok. No vídeo, a influencer confessou que passou por um período de autocobrança por conta da pressão externa.

"As pessoas falam que a pior parte da maternidade são as mães que julgam outras mães, e isso é verdade. É uma coisa surreal! Dá até medo de falar, mas acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu não gostei de amamentar. Para mim, a experiência não foi nada boa, foi super dolorida e até um pouco traumática. Só que consigo me resolver muito bem, até pela rede de apoio que tenho, emocionalmente falando. Sou muito dedicada em terapia, em me conhecer e me cuidar", iniciou. Confira!

