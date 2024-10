Beatriz Reis revela se já faturou valor do prêmio do BBB: 'Não sinto falta'

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis comenta críticas que recebeu durante a participação no BBB 24 e comemora poder ajudar seus pais após reality

Conhecida como a Bia do Brás, Beatriz Reis(24) celebra os diversos prêmios que venceu após deixar a 24ª edição do BBB. Apesar de não ter sido a campeã da temporada, ela revela, em entrevista à TV CARAS, que já faturou o valor milionário oferecido pelo programa e que conseguiu aposentar os pais.

A influenciadora, que se prepara para viver sua primeira vilã, assegura que não se arrepende de nada do que fez durante sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil. "Tudo foi como tinha que ser. Eu sou a campeã da minha história, o que eu vivo hoje me faz ser vitoriosa. Não só eu, mas minha família."

"Ganhei o amor do Brasil, posso olhar e ver meus pais sem precisar trabalhar e podendo ir no mercado e comprar comida à vontade. Não sinto falta de nenhum prêmio", acrescenta ela, que afirma estar completamente dedicada à sua carreira.

Beatriz conta que, durante o confinamento, não tinha nenhuma estratégia ou planejamento. Todas suas atitudes foram genuínas e cada dia foi vivido como se fosse o último. Apesar disso, ela enfrentou algumas críticas ao deixar o programa.

"Quando eu saí eu não entendi nada, falaram que eu fui no Brás e fingi ser vendedora por um tempo", recorda. "Mas, eu sei tanto que eu sou que não tem comentário no mundo que faça eu duvidar de mim. Eu sei a minha luta. Nada foi de repente, o sonho se realizou do dia para a noite, mas a minha luta ninguém vê. Até um tempo atrás, a situação era muito complicada. Não é um passe de mágica."

