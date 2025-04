Mãe de Virginia ganha presente do namorado: 'Fiquei até surpresa'

Antes de viajar para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, mãe de Virginia ganha surpresa do namorado e compartilha o que ele fez; veja

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, foi surpreendida pelo namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, nesta segunda-feira, 31. Antes de viajar com os netos para a mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a sogra do cantor recebeu um presente do amado.

Em seus stories, Margareth Serrão postou um vídeo exibindo as flores que recebeu do companheiro. A mãe da empresária então se mostrou surpresa com o mimo especial e mostrou que as rosas vieram com um cartão.

"Eu fiquei até surpresa, porque eu vou sozinha e ele vai ficar... Nossa amei", disse ao exibir as flores. "Obrigada, gato. Também já estou com saudade", escreveu ao mostrar o recado que ele enviou.

"Boa viagem, que casa segundo seja marcado por momentos de alegria. Você merece! Saudades", disse ele ao não viajar com a namorada.

É bom lembrar que, no Carnaval, a mãe de Virginia Fonseca levou o sanfoneiro pela primeira vez para a mansão da família em Mangaratiba. Nos últimos dias, a influenciadora flagrou Margareth chegando de um encontro.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico no dia 27 de janeiro. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.