Thalita Carauta exibe foto inédita do noivo e declara seu amor

Atriz que brilhou na novela Mania de Você, da Globo, Thalita Carauta celebra o amor ao exibir foto rara do noivo, que é um trans masculino

A atriz Thalita Carauta, que brilhou na novela Mania de Você, da Globo, fez uma declaração de amor para o seu noivo, o ator Tay O’hanna. Em um post nas redes sociais no início desta semana, ela exibiu uma foto inédita do amado na praia e celebrou a parceria deles na vida.

“Sol do meu dia”, disse ela na legenda da imagem do amado sorridente. Nas redes sociais, Tay diz que é trans masculino e compartilha detalhes de sua rotina e trabalhos.

Vale lembrar que Thalita e Tay estão juntos desde 2020. Em 2024, eles ficaram noivos.

Tay O’hanna

Relembre como foi o pedido de noivado

A atriz Thalita Carauta disse o tão sonhado ‘sim’ e está noiva do ator Tay O'Hanna. Após ela contar sobre a novidade durante participação no Conversa com Bial, do GNT, o noivo abriu o coração para dar detalhes de como foi o pedido.

"Estávamos na Bahia no início deste ano, numa praia que chama Praia de Iemanjá, e fizemos o pedido um para o outro", disse o ator, em entrevista nesta terça-feira, 5, ao portal GShow.

Tay relembrou que foi Thalita quem tomou a iniciativa durante a viagem do casal. O pedido o surpreendeu, especialmente porque ele também planejava usar a ocasião para pedi-la em casamento. "O curioso é que nenhum de nós sabia. Fui para comprar as alianças, mas acabei não conseguindo. Ia fazer o pedido na Bahia, só que ela fez antes. Estávamos na praia e ela pediu, foi tudo, foi lindo", detalhou.

Ele também adiantou a data que planejam subir ao altar. "A princípio, a gente pensa em casar em maio, ali pelas primeiras semanas, mas ainda estamos vendo isso".

