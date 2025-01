Com fotos antigas, Xororó celebra aniversário de Sandy: 'Merece tudo de melhor'

Nas redes sociais, o cantor Xororó recordou fotos de quando Sandy era criança ao celebrar o aniversário de 42 anos da cantora

O cantor Xororó usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Sandy, que completou 42 anos de vida nesta terça-feira, 28.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou fotos atuais com a herdeira e duas de quando ela era criança, além disso, o marido de Noely Lima também publicou um vídeo dos dois cantando juntos a música 'Manhã de Sol'.

Já na legenda, Xororó parabenizou Sandy. "Hoje é um dia muiiiito especial pra nossa família. Um novo ciclo que começa, Sandy. Feliz Aniversário, minha linda! Que Deus continue te abençoando com muita paz, saúde, amor, e só coisas boas! Você merece tudo de melhor! Te amo, te amo!!! Pai!!", escreveu o artista, que também é pai de de Junior Lima, de 40 anos.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens parabenizando a cantora. "Maravilhosos. Parabéns, Sandy", disse uma seguidora. "Obrigada por esse presente tão valioso que vocês nos deram!

Feliz aniversário para a nossa amada Sandy", comentou outra. "Quanta fofura nesse papai orgulhoso! Te amamos, Sandy… Que Deus te abençoe sempre!", falou uma fã.

Sandy também agradeceu a homenagem do pai. "Aiiinnnn… Obrigada, paizinho lindo! Te amo demaiiisss!!", disse a famosa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Multishow revela quando será a estreia do programa de Sandy

A cantora Sandy está prestes a mostrar o seu lado apresentadora em um novo programa de TV. Ela já tem uma previsão de estreia da atração Nesse Canto Eu Conto, seu novo programa no Multishow. A emissora revelou que o projeto chega à TV no mês de Abril de 2025.

A novidade foi revelada por meio de um vídeo nas redes sociais e ainda trouxe imagens inéditas de Sandy durante a gravação, que aconteceu em 2024. "É sempre muito bom poder cantar e compartilhar histórias com mulheres que são referências. E no meu novo programa aqui no Multishow eu vou receber ícones femininos da nossa música. Vem com a gente nessa? Está chegando Nesse Canto Eu Conto, no Multishow", contou ela. Confira!

Leia também:Sandy usa blusa feita de lenço para ir ao chá revelação de Dani Calabresa