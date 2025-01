Sandy: Multishow revela quando será a estreia do programa da cantora

Veja as primeiras imagens de Sandy em seu novo programa de TV, chamado Nesse Canto Eu Conto. Saiba quando será a estreia

A cantora Sandy está prestes a mostrar o seu lado apresentadora em um novo programa de TV. Ela já tem uma previsão de estreia da atração Nesse Canto Eu Conto, seu novo programa no Multishow. A emissora revelou que o projeto chega à TV no mês de Abril de 2025 .

A novidade foi revelada por meio de um vídeo nas redes sociais e ainda trouxe imagens inéditas de Sandy durante a gravação, que aconteceu em 2024.

"É sempre muito bom poder cantar e compartilhar histórias com mulheres que são referências. E no meu novo programa aqui no Multishow eu vou receber ícones femininos da nossa música. Vem com a gente nessa? Está chegando Nesse Canto Eu Conto, no Multishow”, contou ela.

O novo programa de Sandy une entrevistas com músicas. Nas gravações, ela entrevistou cinco artistas da atualidade: Ana Castela, Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller e Vanessa da Mata.

Sandy exibe foto com o filho, Theo

A cantora Sandy encantou ao mostrar fotos de como foram suas férias na Flórida, Estados Unidos. Ela foi visitar os parques de diversões da Disney na região de Orlando junto com sua família. Em meio às fotos, a artista mostrou uma imagem rara de seu filho, Theo, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento com Lucas Lima.

Na foto, mãe e filho posaram de costas enquanto admiravam o Castelo da Cinderela em um dos parques. Inclusive, ela mostrou que o filho já está enorme e quase alcançando a altura da mãe.

“Dias mágicos para terminar de encher o tanque de amor e alegria antes de mergulhar de vez em 2025”, disse ela na legenda.