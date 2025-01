Sandy usa blusa feita de lenço para ir ao chá revelação de Dani Calabresa

Longe dos palcos há alguns meses, Sandy faz rara aparição ao prestigiar o chá revelação do bebê de Dani Calabresa neste domingo. Veja o look dela

A cantora Sandy fez uma rara aparição em público neste final de semana durante o seu período longe dos palcos. Ela fez uma pausa na carreira no meio do ano de 2024 e ainda não revelou quando voltará a fazer shows. Enquanto isso, ela se dedica a sua vida pessoal. Tanto que ela aproveitou o domingo, 26, para ir ao chá revelação do bebê da humorista Dani Calabresa.

Durante a festa, Sandy chamou a atenção com seu look estiloso. Ela apareceu com uma blusa feita com um lenço estampado, que foi amarrado nas costas dela. Para completar o visual, a estrela usou uma calça branca soltinha com cinto preto.

Vale lembrar que Dani Calabresa é fã de Sandy e as duas ficam amigas ao longo dos anos de convivência sendo famosas. No chá revelação, a humorista descobriu que será mãe de um menino. Veja aqui as fotos do momento da revelação.

Sandy exibe foto com o filho, Theo

A cantora Sandy encantou ao mostrar fotos de como foram suas férias na Flórida, Estados Unidos. Ela foi visitar os parques de diversões da Disney na região de Orlando junto com sua família. Em meio às fotos, a artista mostrou uma imagem rara de seu filho, Theo, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento com Lucas Lima.

Na foto, mãe e filho posaram de costas enquanto admiravam o Castelo da Cinderela em um dos parques. Inclusive, ela mostrou que o filho já está enorme e quase alcançando a altura da mãe.

“Dias mágicos para terminar de encher o tanque de amor e alegria antes de mergulhar de vez em 2025”, disse ela na legenda.

Sandy mostra foto rara com Theo, seu filho de 10 anos

Leia também:Multishow revela quando será a estreia do programa de Sandy