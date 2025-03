César Tralli posta clique romântico e se declara para Ticiane Pinheiro

O jornalista César Tralli surgiu em clima de romabnce com Ticiane Pinheiro em Campos do Jordão e se declarou para a apresentadora na web

César Tralli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 23, ao compartilhar uma foto em clima de romance com a esposa, Ticiane Pinheiro, em Campos do Jordão.

No clique, os apresentadores aparecem sentados em um jardim com várias flores ao fundo e o âncora do 'Jornal Hoje', da Globo, está dando um beijo no rosto da amada, que comanda o programa 'Hoje em Dia', da Record.

Ao dividir o momento especial, Tralli se declarou. "Eu vejo flores em você. Agradeço a Deus pela nossa cumplicidade, pela família que construímos. Pelo nosso amor que regamos a cada dia…", disse o jornalista na legenda. "Ahhhhh! Te amo muito. Feliz demais em ter você na minha vida!", respondeu Ticiane nos comentários.

Vale lembrar que César Tralli e Ticiane Pinheiro estão casados há sete anos e são pais de Manuella, de cinco anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, de seu antigo relacionamento com Roberto Justus.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

César Tralli recorda foto da mãe com a neta

O jornalista César Tralli usou as redes sociais para compartilhar uma foto de sua mãe, Edna Tralli, com a neta, Manuella, sua filha com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Na imagem, a herdeira do apresentador, que atualmente está com cinco anos, aparece bebê no colo da vovó, que morreu em outubro de 2022 após um acidente aéreo.

"O que dizer do amor? O que dizer da saudade? Passeando pelo celular da mãe, a Manuella encontrou esta foto dela com a vovó Edna. Olhou pra mim e perguntou: 'Quer papai? Posso te mandar?'. Respondi de pronto: 'Claro minha filha! A gente estava falando da vovó Edna hoje de manhã, lembra?!'. Eu fico emocionado demais. Porque percebo como o amor que eu recebi da minha mãe eu consigo transmitir para minha filha. E como eu valorizo cada segundo nosso juntos. Por isso eu digo com convicção: ame muito quem está perto de você, cuida, perdoa, abraça e beija. A essência da vida é simples: o amor", escreveu ele. Veja a publicação!

