Ana Maria Braga ganha surpresa do noivo e se antecipa: 'Meu marido'

A apresentadora Ana Maria Braga está completando 76 anos de vida nesta terça-feira, 1, e ganhou uma série de homenagens durante o programa Mais Você, da TV Globo. Dentre as surpresas, ela foi presenteada com flores do companheiro, o ex-diretor Fábio Arruda.

Durante o programa, ela mostrou uma mesa repleta de flores e contou sobre os remetentes. "Aqui tem flores de todos os meus amores: a minha produção, que carinhosamente me mandou um super buquê; os nossos chefes, tanto o Amaury quanto o Mariano; o Fábio – não sei se vocês conhecem –, o Fabio Caniatto [intérprete do personagem Louro Mané]", declarou.

Ao mostrar o buquê que recebeu do noivo, ela falou: "E esse buquê aqui, que dizem representar a minha idade. Eu vou contar depois. Meu marido, o Fábio, mandou hoje de manhã. Meu amor, minha vida, muito obrigada!"

Veja:

Ana Maria Braga ganha flores de Fábio Arruda - Foto: Reprodução/Globo

Casamento de Ana Maria Braga deve acontecer em capela que ela mostrou na TV, diz jornal

De acordo com o Portal Leo Dias e a colunista Fábia Oliveira, a estrela da Globo já iniciou os preparativos para se casar com o ex-diretor Fábio Arruda. A cerimônia deve acontecer no dia 4 de julho no sítio dela no interior de São Paulo.

A publicação informou que os detalhes da cerimônia ainda são mantidos em sigilo pelo casal, mas eles já começaram a fazer os convites para amigos famosos, como Xuxa, Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Luciano Huck e Angélica. A celebração deve acontecer no final da tarde com a presença de cerca de 200 convidados.

Vale lembrar que Ana Maria e Fábio se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. Hoje em dia, ele é responsável por cuidar das redes sociais da namorada. Eles assumiram o romance em janeiro de 2023, mas os rumores começaram meses antes disso.

