Bia Miranda e DJ Buarque se reúnem em celebração aos 4 meses do filho

Em meio à polêmicas, Bia Miranda e DJ Buarque se reencontraram na festinha temática de 4 meses do filho, Kaleb; veja fotos

A influenciadora digital Bia Miranda e DJ Buarque se reencontraram no último fim de semana para celebrar a chegada dos 4 meses do filho, Kaleb. O pequeno ganhou uma festinha com o tema do filme infantil Shrek para comemorar a data especial.

Por meio das redes sociais, Bia Miranda compartilhou fotos do evento. Nas imagens, é possível perceber detalhes da decoração temática. O mesversário intimista de Kaleb contou com docinhos, bolo e diversos balões na cor verde.

Esbanjando fofura, o pequeno surgiu na festinha com roupas semelhantes a do personagem principal da animação. Além do bebê, Bia Miranda e DJ Buarque também entraram no clima e escolheram roupas verdes para celebrar a ocasião.

Um fã clube dedicado à influenciadora compartilhou um vídeo do momento em que o ex-casal se reuniu para cantar o famoso 'parabéns' junto com o filho. Vale lembrar que Bia Miranda e Buarque anunciaram o fim da relação em agosto deste ano.

Recentemente, os dois trocaram alfinetadas nas redes sociais após a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, revelar que estava grávida de seu segundo filho, fruto da relação com o ex-namorado Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

Em meio à polêmica, esta é a segunda vez que Bia e DJ Buarque se encontram publicamente. O ex-casal também se reuniu na festinha de 3 meses de Kaleb.

Confira os registros do mesversário do filho de Bia Miranda e DJ Buarque:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda (@biamiranda0.21)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda FC 🌶️ (@biamiranda21_)

DJ Buarque presenteia o filho com mini carro de luxo

Recentemente, DJ Buarque usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um novo registro fofíssimo com o filho, Kaleb. O pequeno, de 4 meses, é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Bia Miranda.

Em seu Instagram oficial, Buarque mostrou que presenteou o bebê com um mini veículo de luxo. O brinquedo em questão é uma miniatura de um carro BMW M6 GT3, avaliado em R$ 4,5 mil, que pode ser controlado por um controle remoto enquanto a criança está dentro.

No vídeo publicado, o pequeno Kaleb aparece no novo brinquedo enquanto uma música do pai toca no rádio do carro. Esbanjando felicidade, DJ Buarque derreteu-se de amor ao filmar o herdeiro; confira detalhes!