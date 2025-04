Maria Gladys foi encontrada em Minas Gerais, diz colunista

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, estava sem contato com a família, mas foi localizada no interior de Minas Gerais, diz colunista

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi localizada após ficar sem contato com a família. De acordo com o colunista Pablo Oliveira, da Rádio Tupi FM, ela foi encontrada sozinha na região de Jacutinga, Minas Gerais, enquanto pedia ajuda para voltar ao Rio de Janeiro. Por enquanto, a família não se pronunciou.

Em janeiro de 2025, Maria Gladys enfrentou uma situação semelhante. Na época, a família anunciou o sumiço dela quando não a encontraram em seu apartamento. Horas depois, ela foi encontrada no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Em entrevista feita em novembro com o Jornal O Globo, a atriz veterana falou que vivia com sua aposentadoria e o dinheiro que recebia dos trabalhos antigos. Ela ainda comentou que já tinha morado em Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais, mas estava de volta ao Rio de Janeiro.

"Já não vou mais à praia como fazia antigamente. Os maquiadores ficavam loucos porque eu ficava bronzeada de tanto que eu ia. Hoje em dia, meu hobby é tomar meu chope. É o que eu gosto de fazer. Eu sou de uma geração que protestou contra a ditadura. Eu estou acostumada com isso", disse ela.

Leia também: Em situação difícil, Maria Gladys é avó de atriz famosa de Hollywood

O sumiço de Maria Gladys

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, estava desaparecida em Santa Rica de Jacutinga, em Minas Gerais, a três horas de distância do Rio de Janeiro. Uma das filhas da artista, Maria Thereza Mello Maron, amplificou os pedidos, nesta quinta-feira, 10, de ajuda para encontrar a mãe que está "sozinha, confusa, sem dinheiro e sem casa".

"Alô amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar pra que eu possa trazer ela pra minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso pois não tem transporte", começou Maria Thereza em seu perfil, com prints que mostravam Gladys pedindo dinheiro para a passagem de ônibus.

"Ela precisa de táxi pra chegar em Volta Redonda e de lá vir pro Rio e eu buscar ela na rodoviária. Nem eu nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar estou deixando o pix dela. Muito obrigada", finalizou.

Na seção de comentários, Maria agradeceu: "Vai dar tudo certo. Os amigos estão ajudando. Estamos conseguindo".