DJ Buarque reage à gravidez da ex, Bia Miranda, com Gato Preto: 'Mais um'

Ex-namorado de Bia Miranda, DJ Buarque compartilhou uma mensagem sugestiva após a influenciadora revelar segunda gravidez

Ex-namorado de Bia Miranda, DJ Buarque compartilhou em suas redes sociais uma mensagem sugestiva após a influenciadora digital revelar que está grávida. A jovem está à espera do segundo filho com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

O anúncio da nova gestação aconteceu pouco tempo depois de Bia Miranda confirmar o término da relação com Gato Preto, no domingo, 29. Buarque, por sua vez, supostamente ironizou a notícia por meio de seus stories no Instagram.

"Dobra dose, deu merd*! Mais uma boca pra comer e mais um no mundo pra sentir vergonha de mim", escreveu o artista na legenda da postagem. Apesar de não ter mencionado nomes, internautas acreditam que a mensagem tenha sido destinada à ex-companheira.

Momentos depois, Buarque, que é pai de Kaleb, primeiro filho de Bia, explicou que fez somente uma brincadeira com a situação. "Agora chega, foi só porque foi um dia cheio de muita palhaçada e vocês mereciam rir um pouco, mas agora chega mesmo. O foco é Kaleb e o funk", declarou o músico.

Vale lembrar que DJ Buarque e Bia Miranda anunciaram o fim da união em agosto deste ano, após passarem cerca de 1 ano juntos. Recentemente, o ex-casal deixou as diferenças de lado e se reencontrou para celebrar o mesversário do herdeiro. Na época, a influenciadora ainda estava namorando Gato Preto.

Samuel, inclusive, também já é pai de dois meninos, um de 8 anos, e outro de 8 meses, frutos de antigos relacionamentos.

DJ Buarque reage à gravidez da ex, Bia Miranda - Reprodução / Instagram

Jenny Miranda se manifesta após Bia Miranda anunciar gravidez

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda falou sobre o anúncio da gravidez de sua filha, Bia Miranda. A jovem anunciou neste domingo, 29, que está esperando um filho de seu ex-namorado, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto.

Em um áudio enviado ao portal Leo Dias, Jenny contou que ficou sabendo da informação por meio das redes sociais; confira mais detalhes!